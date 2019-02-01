“Школа-пресс 2020” принимает заявки

Объявлен старт нового сезона конкурса школьных газет “Школа-пресс”. Этот проект газета “Грани” при поддержке Мининформполитики Чувашии реализует уже четырнадцатый год. Направлен он на воспитание нового поколения журналистов и поддержку школьных изданий.

Ежегодно в конкурсе участвуют более 200 школьных редакций и юных корреспондентов. География конкурса весьма обширна, в нем ежегодно участвуют не только редакции и юнкоры из регионов Приволжского федерального округа, но и других уголков России. Так, участниками “Школы-пресс-2019” стали ребята из города Новомосковска Тульской области, Сергиева Посада, Забайкальского края, Санкт-Петербурга, Барнаула, Симферополя, Владивостока.

Как и в прошлом году, жюри конкурса определит лучшие издания сельской и городской школ, лучшую верстку школьной газеты, лучшего корреспондента и лучший иллюстративный материал. Новшеством этого года станет номинация “Лучшая публикация в соцсетях по школьной проблематике”. Для участия в ней нужно будет разместить материал на своей странице с хештегом #школа-пресс2020 и прислать ссылку на него на sergeev@grani21.ru.

Как и годом ранее, одним из партнеров конкурса “Школа-пресс” выступает компания “МегаФон” в Чувашской Республике. В этом году объявлена совместная номинация. Школьникам предлагается нарисовать комикс по теме “Безопасный интернет”. К слову, прошлогодняя победительница в этой номинации Сафина Хуснутдинова из чебоксарской школы № 48 получила в качестве приза смартфон от компании “МегаФон”.

Еще одним из главных партнеров конкурса является Лига юных журналистов РФ в Чувашской Республике. Ежегодно в качестве главного приза в номинации “Лучший корреспондент школьной газеты” она предлагает победителю путевку в один из всероссийских детских центров (“Орленок”, “Артек”, “Смена”) на профильную смену по журналистике.

«Советская Чувашия» — постоянный партнер этого престижного конкурса школьной прессы. На страницах издания известные журналисты «СЧ» рассказывают о лучших газетах, юных редакциях и сильных школах. Сотрудники общественно-политической газеты делятся опытом с учениками — выступают экспертами на заключительном этапе конкурса.

Приглашаем к участию в “Школе-пресс” юных журналистов вашей школьной газеты.

Валерий Львов