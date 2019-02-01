Резиденция Деда Мороза «переехала» в парк

Чебоксары завершают свой юбилейный год целым каскадом новогодних мероприятий на разных площадках города. Новогодние парки и скверы постарались оформить всеми возможными огнями и красками и оборудовать интересно и комфортно для гуляний на свежем воздухе и встречи Нового года. Следующий год будет юбилейным уже у всей республики, а значит, и у столицы Чувашии тоже. Об этом журналистам рассказала начальник Управления культуры и развития туризма администрации города Людмила Маркова.

Представителям СМИ показали почти полную новогоднюю готовность Парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары, который в этом году выбран главной площадкой зимнего праздника. Всего же (в отсутствии Красной площади, где идет реконструкция), в это предновогодье было определено несколько основных площадок, которые уже готовы к встрече всех жителей Чебоксар и, конечно, гостей города.

Помимо упомянутого парка, это ПКиО «Лакреевский лес» и Детский парк имени Николаева, а также тематические площадки в Калининском и Ленинском районах, Дорисс-парк, где летом была проведена реконструкция в рамках проекта «Комфортная среда».

Засверкал огнями праздника и каникул полюбившийся жителям новоюжного района Кадетский сквер. Да и находящаяся напротив него площадка у универмага «Шупашкар», где после 20 лет молчания заработали фонтаны, тоже становится традиционно любимым местом гуляний чебоксарцев. Новогодняя ночь здесь может стать незабываемой. Для этого оформлено уютное и красочное пространство и установлена одна из центральных елок города. А вообще, мероприятия по встрече Нового года предусмотрены на трех площадках: у «Шупашкара», в «Амазонии» и в «Дорисс-парке».

В парках подготовлена вся инфраструктура. Здесь, как впрочем и во дворах жилых домов, активно заливаются катки. А самый большой каток откроется в ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары, в этнокомплексе «Амазония».

Здесь пока только с лыжными трассами отстают от графика.

— Но, я думаю, что в январе они начнут работать, — предполагает начальник Управления культуры и развития туризма.

Между тем и главная площадка в парке 500-летия Чебоксар и «Лакреевский лес» с Детским парком имени Николаева подготовили свою концепцию праздника и везде обещают много интересного.

Кстати Предусмотрен в Чебоксарах и новогодний транспорт. Автобусы и троллейбусы в это время продлят до 2-х часов ночи.

В парке, что назначили главным, основные мероприятия начнутся с 28 декабря и завершатся встречей Рождества. Здесь организовано несколько активных локальных площадок, которые можно будет посещать все новогодние каникулы и праздники. Именно сюда с Красной площади «переехала» главная резиденция чебоксарского Деда Мороза. Она уже готова и сверкает огнями, гипнотизируя видами избушки, похожей на большую коробку с новогодними сладостями, и аллеей нарядных елок. Вся в ожидании главного новогоднего волшебника, который прибудет сюда 28 декабря и в своей резиденции всю неделю будет встречать малышей и взрослых. К нему можно будет прийти пообщаться и загадать заветное желание. А на одной из сцен, рядом с колесом обозрения, будут проходить концерты и детские представления с персонажами русских сказок. В парке приступят к работе и аниматоры. Все это рассчитано на ежедневное веселье с 15 до 17 часов. А с шести вечера начнутся музыкальные программы для взрослых. Причем развлечения пойдут параллельно как на сцене, так и на большом катке.

На всех катках отдыхающую публику будут развлекать аниматоры. Запланированы и школы фигурного катания с мастер-классами от спорт-сменов. Для детей в этом году приобрели специальное оборудование, которое помогает новичкам держаться на коньках и научиться кататься. Такое оборудование предусмотрено и на больших взрослых катках, где организованы «детские уголки», то есть специальные детские катки внутри взрослых.

Встреча Нового года на упомянутых площадках начнется в 23.00. Чебоксарцев ждет и праздничный салют, который начнет расцвечивать небо со всех этих мест с часа ночи. Стартует он в центре главного парка.

Любопытно, что и сияющее огнями колесо обозрения, на котором отдыхающие так любят кататься летом, готово поднимать на уровень птичьего полета всех желающих прокатиться в праздничные зимние дни и вечера. Лишь непосредственно в новогоднюю ночь его решено не запускать в целях безопасности.

— Даже если не будет роскошной зимней погоды, все мероприятия пройдут в штатном режиме, — обещают в городской администрации. — Разве что на открытые катки придется отложить поход.

Фото Максима Васильева