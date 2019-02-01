По примеру Кадетского парка благоустроят центр Красночетайского района

Атмосферное место с продуманной геометрией, большим количеством лавочек, малых архитектурных форм и доступной средой для инвалидов — таким чебоксарцы увидели Кадетский парк. По образу этого парка Чебоксар теперь планируют благоустроить и центр Красночетайского района.

Применение на селе лучшей муниципальной практики чувашской столицы обсудили на днях на рабочей встрече заместители главы администрации Чебоксар и руководители Красночетайского района. Разговор состоялся во многом потому, что именно упомянутый район и Чебоксары станут главными площадками празднования 100-летия Чувашской автономии в будущем году. Готовится не только культурно-массовая программа, но и формируется план преображения общественных пространств, насыщения инфраструктуры.

«К празднованию юбилея республики у нас будут работать три центра притяжения. Уверены, получится создать комфортную зону с фонтаном, как в Кадетском парке», — заверил глава Красночетайского района Александр Башкиров.

«Мы старались максимально вовлечь жителей, обсуждали проекты вместе, советовались. В результате парк популярен зимой и летом», — поделилась опытом замглавы чебоксарской администрации Алла Салаева.

Напомним, за благоустройство Кадетского парка проголосовали, выбирая общественные пространства для работы, сами чебоксарцы. Парк преобразился в рамках программы «Формирование современной городской среды» за счет финансирования из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. При вложении 75 миллионов рублей появилась новая зона отдыха: сквер, детская игровая зона, музыкальные фонтаны. В итоге Кадетский парк завоевал второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Следующий разговор, в деталях, состоится уже в Красночетайском районе, решили участники встречи.