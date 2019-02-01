Самые умные ждут грантов

В Чебоксарах, в Национальной библиотеке состоялся финал XVII Республиканского конкурса инновационных проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК-2019»).

В финал конкурса вышли 60 проектов по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика» и «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Их авторами, сообщают в Минобразования Чувашии, стали студенты и молодые ученые ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского политеха, ЧГСХА, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, Волжского филиала МАДИ. Они представили членам экспертных комиссий свои проекты по самым актуальным проблемам развития науки и современных информационных технологий, экономики.

Имена обладателей грантов станут известны в ближайшее время, после рассмотрения итогов финала дирекцией Фонда содействия инновациям. Каждому победителю будет предоставлен грант в размере 500 тысяч рублей сроком на два года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С 2009 года по программе «УМНИК» молодыми инноваторами Чувашии было получено 252 гранта на общую сумму почти 104,4 млн рублей. 50 малых инновационных предприятий (МИП) стали обладателями грантов по программе «Старт» (1, 2, 3) и «Бизнес-Старт» на общую сумму 112,3 млн рублей. 10 МИП получили федеральную поддержку по программе «Коммерциализация» и 4 предприятия — по программе «Развитие» на общую сумму 166 млн рублей.