Мы помним — мы гордимся

Главное внимание уделят ветеранам

До 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне осталось менее полугода. На днях под руководством председателя Кабинета Министров республики Ивана Моторина заседала рабочая группа по подготовке и проведению этого праздника.

По традиции самое большое внимание будет уделено самим ветеранам. Поэтому в первую очередь обсуждались вопросы социальной поддержки и чествования участников войны и тружеников тыла, проведения ежегодной диспансеризации, благоустройства памятных мест.

С начала года сотрудники социальной защиты и социального обслуживания населения совместно с общественными организациями и представителями муниципалитетов провели проверку условий жизни ветеранов. Всем, кому требуется, оказывают содействие в ремонте домов и квартир, а нуждающихся принимают на социальное обслуживание. Что касается здоровья, то, по словам заместителя министра здравоохранения Владимира Дубова, для каждого ветерана составлен индивидуальный план лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Амбулаторную медицинскую помощь в условиях территориальных и специализированных поликлиник получил 9571 ветеран войны, лечение в санаториях — 54 ветерана.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев рассказал, что в республике к 70-летию Победы был выпущен мультимедийный диск «Здесь каждый — часть Великой Победы», который вызвал большой интерес. Поэтому решили в этом году издать такой же диск, но уже посвященный подвигу тружеников тыла военных лет. В нем будут биографические справки, фотографии и видеозаписи воспоминаний.

Муниципалитеты присоединятся к федеральным и республиканским проектам и акциям, посвященным 75-летию. Но, кроме того, проведут и свои мероприятия. Заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева рассказала, что во всех детских садах реализуется муниципальный проект «Мы память бережно храним», а в школах — проект «Связь поколений». К юбилею Победы в Чебоксарах будут проведены городской конкурс рисунков, муниципальный конкурс-фестиваль стихов и песен. Во всех школах пройдут уроки Победы «Мы помним, мы гордимся!», посвященные героям Великой Отечественной войны — уроженцам Чебоксар. А во всех детских садах будут организованы выставки макетов военной техники. К юным чебоксарцам на встречи придут представители военных профессий, солдаты и герои различных войн. По традиции запланирован и военно-патриотический парад дошколят.

А вот по традиционному же параду на 9 Мая будут некоторые изменения. На Красной площади столицы республики ведется реконструкция, поэтому местом для торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники может стать площадь Республики. Рассматриваются и иные площадки.

В ходе заседания комиссии была заслушана информация о ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Новочебоксарске и Моргаушском районе. В Моргаушском районе в 2020 году запланировано открытие памятников — в деревнях Ойкас-Абаши и Хорной. А в Новочебоксарске намечено реконструировать аллею Победы.

Кстати

По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Сергея Димитриева, в республику уже поступили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ольга Русакова

Фото Максима Васильева

Красная площадь в Чебоксарах закрыта на реконструкцию, и для парада Победы рассматривают другие площадки. Но он будет одним из самых ярких событий юбилейного года.