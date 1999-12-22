«Апайка», найденный брат и клад на Красной площади

История республики на страницах «СЧ» и «Красной Чувашии»

90 лет тому назад — 15 декабря 1929 года

Чувашкино готовит к выпуску новый фильм своего производства «Апайка». В январе следующего года его запустят в прокат.

«Натурная и павильонные съемки закончены целиком. Сейчас режиссер Чувашкино — Максимов-Кошкинский работает в Москве по монтажу фильма.

Предварительный просмотр «Апайки» показал ее с выгодной стороны. Артисты играют хорошо, особенно артистка Чувашкино Тани Юн (прачка Таисия). Удачно сделаны массовки и батальные сцены.

Фильм рисует один из этапов Гражданской войны. Действие происходит в Казани во время занятия города чехословаками и контрреволюционными бандитами. В картине показана подпольная работа большевиков».

Фото 1. На снимке: артистка Чувашкино Тани Юн в роли прачки.

18 декабря 1929 года

В скором времени планируется открыть аэросанное сообщение между Чебоксарами и железнодорожной станцией Канаш. Этот новый удобный способ передвижения должен умерить аппетиты ямщиков и постоялых дворов и составить им успешную конкуренцию. Но есть нюансы.

«Среди населения Чебоксар ходят слухи о чрезвычайно высокой стоимости проезда на аэросанях. Высокая проездная такса повлияет на массовость аэросанного сообщения, некоторые категории населения, ввиду дорогой стоимости проезда, опять обратятся к ямщине. Рейсы аэросаней необходимо приурочивать к отходу и приходу пассажирских поездов для сокращения времени ожидания. На ст. Канаш необходимо срочным порядком создать ожидательный пункт для пассажиров аэросаней, установив там радио, создав уголки и читальню. Условия ожидания прихода поездов и автобусов на ст. Канаш очень неблагоприятны. Упорядочение отдыха и ожидания пассажиров аэросаней — неотложнейшая практическая задача.

Н. Иванцев».

65 лет тому назад — 19 декабря 1954 года

В доме № 43 по улице Карла Маркса в Чебоксарах полы стелили сырыми досками. Сейчас они высохли, и получилось то, что изображено здесь художником Ф. Осиповым… Исполнитель работ — трест «Чувашстрой».

26 декабря 1954 года

Чебоксарская средняя школа № 22 обзавелась собственной механической мастерской. Школьники уже научились обращаться с зубилом, ножовкой, пилой, сверлом, ознакомились с устройством токарного станка.

«Занятия в школьной мастерской проводит преподаватель физики А.Н. Сивов. Школа поставила перед собой задачу — дать ученикам необходимые навыки в обращении с инструментами, научить их работать на станках. Многие, окончив девятилетку, придут на завод. Знания, полученные в школе, позволят им быстро освоиться у станка.

Когда школа обратилась к заводу электроаппаратуры с просьбой оборудовать механическую мастерскую, там охотно пошли навстречу: выделили инструменты, прикрепили инструкторов. Комсомольцы отремонтировали станки. Так появилась первая в нашей республике школьная механическая мастерская».

Фото 3. На снимке: ученицы 7-го класса Аида Краснова и Ира Вейзенина знакомятся с токарным станком.

57 лет тому назад — 16 декабря 1962 года

Семья Гуниных понесла тяжелые утраты во время войны. Отец погиб на фронте, ушел воевать брат, мать умерла, и осталась двенадцатилетняя Лидия с малолетним братом Валентином на руках.

«Не имея возможности прокормить брата, сестра отдала его в Порецкий детский дом. Отсюда мальчика перевели в Алатырь, а дальше следы Валентина затерялись. <…>

Брат Виктор, который после службы стал работать в Москве, снова начал розыски: не мог же бесследно исчезнуть человек…

И вот оказалось, что Валентина усыновил Максим Долгов из деревни Байбахтино Комсомольского района. Недавно Валентин приезжал в гости к сестре. Через 18 лет разлуки встретились родные…

Брат, воспитанный в чувашской семье, не очень хорошо владеет русским языком. Но это нисколько не мешало теплоте встречи.

Валентин окончил восемь классов, затем Саратовское училище механизации. Теперь он шофер и электрик.

А. Дубровин,

д. Дурасовка, Порецкий район».

50 лет тому назад — 20 декабря 1969 года

В педагогическом институте имени И.Я. Яковлева второй год работает студенческий клуб атеистов.

«В нем действуют научная, социологическая, пропагандистская, художественная и методическая секции. В октябре-ноябре этого года члены клуба изучили состояние религиозности и уровень атеистической пропаганды на хлопчатобумажном комбинате, обследовали семьи молодых родителей, которые окрестили своих детей, помогали Дворцу бракосочетаний организовать и проводить новые безрелигиозные обряды.

Т. Гурова».

40 лет тому назад — 15 декабря 1979 года

В котловане на Красной площади, на дне будущего Чебоксарского залива, экскаваторщики Н.А. Плаксин и А.В. Игонин нашли интересный клад.

«В запаянной стеклянной капсуле оказалось сто билетов достоинством в 100 рублей каждый, выпущенных государственным казначейством в 1914 году. Общая сумма их составляет десять тысяч рублей.

Билеты были упакованы в отпечатанное типографским способом завещание крестьянина С.И. Хлебникова, проживавшего в Чебоксарах и умершего в 1913 году. В этом документе, заверенном нотариусом, указывалось, что дом Хлебникова на улице Московской должен быть передан во владение жены, дочери предназначалась половина дома, внучке — дома в деревнях Соляное и Голодяиха, а также свыше четырехсот десятин земли. Из этого можно сделать вывод, что Хлебников не был хозяином найденных билетов. Не исключено, что они принадлежали его родственникам. Купоны билетов отрезаны вплоть до октября 1917 года. Значит, они были зарыты в землю в надежде на то, что пригодятся в скором времени. На билетах был указан срок их действия — по 1 августа 1928 года. Однако в дальнейшем владельцам не удалось воспользоваться купонами, которые и сейчас выглядят так, словно только что вышли из-под печатного станка.

А. Соколов,

зав. отделом краеведческого музея».

На снимке: билеты из стеклянной капсулы.

30 лет тому назад — 16 декабря 1989 года

Чебоксарец Е.А. Никитин обратился в газету с криком души: «Куда делись мужские носки? Прошу ввести талоны на носки — на работу ходить не в чем». Ответила читателю начальник торгового отдела чебоксарского горпромторга М.А. Богомазова.

«В прошлом году носков в городе продано на 592 тысячи рублей, даже были переходящие остатки. В нынешнем уже реализовано изделий на 731 тысячу рублей, или 580 тысяч пар. Иными словами, имеем дело с пресловутым ажиотажным спросом. <…>

Так что же, вводить талоны?

Вопрос этот, как говорят в горпромторге, пока не обсуждался, поскольку столь остро, как со стиральным порошком, он не стоит.

В. Крылов».

19 декабря 1989 года

В газету пишут издалека: Н. Андреева из г. Копейска Челябинской области благодарит чувашских медиков за спасение ее сына Алеши. Мальчик, гостивший на каникулах у бабушки в Шумерле, попал под высокое напряжение и получил тяжелые ожоги.

«Сутки мой сын находился в местной больнице, с каждой минутой ему становилось все хуже. На другой день его срочно доставили в Чебоксары в ожоговое отделение республиканской больницы № 1.

От нестерпимой боли Алеша ничего не видел, не воспринимал окружающих. А тем временем за его жизнь боролись врачи и медсестры. Они делали все, что могли. Почти шесть месяцев сын пролежал в больнице. За этот период заведующий ожоговым отделением С.В. Захаров со своими коллегами перепробовал не один метод лечения. И спасли! Хотя шансы на выздоровление были минимальными.

Все эти полгода рядом с Алешей была медсестра Антонина Иванова — добрая и отзывчивая женщина, сама мать двоих детей».

21 декабря 1989 года

Заведующий Мариинско-Посадским райотделом народного образования Ю. Сидоров недоволен процессом сбора металлолома. И причиной тому не недостаточные старания школьников.

«Стали увеличиваться планы. Еще совсем недавно у нас было задание собрать за год 30 тонн, а сейчас эта цифра постоянно растет. <…> Прирост составил два с лишним раза, в среднем на школу приходится около 6 тонн, а более половины их у нас малокомплектные. <…>

Мы понимаем, что стране нужен металл. Знаем также, что более половины его выплавляется из вторичного сырья. Но стоит ли при этом возлагать такие надежды на школы? Ведь мы вынуждены отвлекаться от своей работы и искать металлолом».

20 лет тому назад — 17 декабря 1999 года

Отдел занятости населения оказал алатырцам финансовую поддержку: безработные, желающие открыть свое дело, получили безвозмездные субсидии.

«23-летняя Диана Коневальд из Алатыря, получившая 1090 рублей, взялась за лозоплетение. Специальность эту она получила в училище. А двое мужчин и две женщины из села Старые Айбеси на пять полученных тысяч закупили сырье и открыли мастерскую по пошиву одежды. <…> В перспективе, говорят в отделе занятости, здесь появятся и другие мастера: парикмахеры, обувщики… Чему безмерно радо население большого села».

22 декабря 1999 года

На храме Рождества Христова, строящемся на площади Республики, установлен купол. Освятил его архимандрит, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря Савватий.

«Для любого верующего человека самым интересным и привлекательным на площади Республики стало великолепное здание церкви Рождества Христова напротив памятника Ленину. Его проектная документация была подарена Президенту Николаю Федорову мэром Москвы Юрием Лужковым. <…> Храм начнет действовать примерно через год.

С. Архипов».

Фото В. Романова.

ОТ РЕДАКЦИИ

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