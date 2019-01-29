Столичные депутаты приняли бюджет города

О доходах-расходах и юбилейных медалях

Окончанием большой работы по формированию бюджета Чебоксар стало принятие столичными депутатами главного финансового документа на будущий год и плановый период 2021 и 2022 годов. Этот вопрос стал основным на очередном 46 заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов. Участие в его работе приняли первый заместитель руководителя администрации Главы Чувашии Николай Каргин, глава администрации города Алексей Ладыков, прокурор Чебоксар Андрей Бельский. Вел заседание глава столицы республики Евгений Кадышев.

Прежде всего, перед собравшимися озвучили текущие изменения в бюджет нынешнего года. Так, на 427,7 млн руб. выросла доходная его часть (например, за счет образовавшейся экономии) и на 295,5 млн руб. — расходная. В итоге цифры сложились следующие: 13 млрд 213 млн — доходная часть, 13 млрд 582 млн — часть расходная.

Выступая перед депутатами с проектом бюджета на предстоящие три года, замглавы администрации Чебоксар по экономическому развитию и финансам Владимир Яковлев отметил — в нем предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ в рамках национальных проектов. На нацпроект «Образование» в будущем году выделяется более семисот млн руб., на проект «Жилье и городская среда» — около восьмидесяти млн, «Демография» — 352, «Экология» — почти 198 и «Безопасные и качественные дороги» — 1 млрд 182,4 млн руб. Среди прочего предусмотрено также участие в финансировании общественно значимого проекта по созданию туристического кластера «Чувашия — сердце Волги». В рамках адресной инвестиционной программы города на 2020-2021 годы отдельное внимание уделяется сфере ЖКХ — в планах строительство инфраструктуры к участкам для многодетных семей, переселение граждан из аварийного жилья, строительство водопровода до деревни Чандрово, противооползневые мероприятия по улице Маяковской… Остановился Яковлев и на строительстве школ и детских садов — в 2020 году, сообщил он, на эти цели направят 867 млн руб., в 2021 — 1 млрд 101 млн, в 2022 — 551 млн.

В итоге решение о бюджете Чебоксар депутаты поддержали почти единогласно: один из них проголосовал против «исключительно из чувства протеста». Было принято и решение об изменениях в бюджет текущего года.

В этот день вручили памятные медали к 550-летию чувашской столицы. Награды получили заслуженные чебоксарцы, депутаты, муниципальные служащие. Среди тех, кого отметили, — управляющий Чувашским отделением Сбербанка Юрий Бычковский, почетный строитель России Геннадий Игнатьев, главный архитектор города Вениамин Мамуткин, начальник отдела по работе с обращениями граждан городской администрации Галина Никифорова… Памятную медаль торжественно вручили и Николаю Емельянову, много лет успешно руководившему городом. Не желая получать награду в шумном Театре оперы и балета, где изначально планировалось провести основные торжества по случаю 25-летия Горсобрания, он предпочел сделать это в стенах, за годы работы ставших родными…

Мнения

ВИКТОР ГОРБУНОВ, заместитель главы города Чебоксары, генеральный директор ООО «ОЖДХ»:

— Как обычно при принятии бюджета, не обошлось без споров и дискуссий. Главный финансовый документ начал обсуждаться на профильных комиссиях за полгода вперед. Ведь это документ, по которому мы будем жить целый год. В нем должны быть отражены все основные потребности и пожелания граждан, бюджетные деньги должны идти на нужные и важные цели. Депутаты пришли к общему мнению, учли многие важные проблемы населения. Денежные средства распределены по разным статьям расходов достаточно сбалансированно.

ВЛАДИМИР КУЗИН, председатель постоянной комиссии по бюджету Чебоксарского городского Собрания депутатов, генеральный директор кондитерской фирмы «СМАК»:

— Работа по исполнению бюджета была совершенно прозрачной. Администрация столицы республики и Чебоксарское городское собрание депутатов трудились по всем направлениям сообща, в одной команде. За год депутаты несколько раз вносили изменения в бюджет, корректируя доходы и расходы в сторону увеличения. Если начальная сумма бюджета на 2019 год составляла 11,5 миллиардов рублей, то к концу года с последними изменениями, которые были внесены на последнем собрании, сумма увеличилась до почти 13 миллиардов. Практика уточнений бюджета в течение года существовала всегда. Были увеличены объемы капитальных вложений по некоторым позициям на строительство школ, детских садов, ремонт дорог. И я считаю, что по всем направлениям, обеспечивающим комфортную жизнь горожан, администрация Чебоксар сработала успешно.

Доходная часть бюджета на 2020 год на момент его принятия составила почти 12 миллиардов рублей. Это хорошее начало. Поэтому бюджет не вызывает никаких опасений. И хотя собственные средства города в общем объеме составляют около 4 миллиардов, мы надеемся, что в течение следующего года они возрастут. Думаю, что значительные корректировки в сторону увеличения будут и за счет других источников — федерального и республиканского бюджетов. Я надеюсь, что сумма доходной части бюджета на конец года должна близко подойти к 15 миллиардам.

ВАЛЕРИЙ АНТОНОВ, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, руководитель ООО «Чувашгосснаб»:

— Бюджет — тот инструмент, без которого город не может существовать в принципе. Администрация подготовила финансовый документ, мы рассмотрели, что-то подправили… Надеемся, что еще будут трансферты с республиканского и федерального уровней, как это бывает на практике. Принятый документ сбалансирован, систематизирован, и я не могу выделить для себя «любимую» статью бюджета. Ведь и ЖКХ, и социальная политика, и другие направления — все это составляющие, благодаря которым живет город.

НАТАЛИЯ ВАНЕРКИНА, председатель постоянной комиссии по социальному развитию и экологии Чебоксарского городского Собрания депутатов, исполнительный директор компании «Антей Сервис»:

— Принятый бюджет социально ориентирован, 70% расходов идет на социальную сферу: образовательные учреждения, учреждения культуры, дополнительное образование… В текущем году мы вводим десять детских садов и на этом не останавливаемся, будем строить дополнительно сады, школы. Например, уже заложена школа на 1600 мест в Новом городе, следующие в очереди — микрорайоны «Садовый» и «Университет».

Джульетта Федорова, Марина Петрова

Фото сap.ru

Строительство и реконструкция дорог продолжится и в следующем году. Средства в республиканском и городском бюджетах на это предусмотрены.