Инклюзивный театр учит общаться с особенными людьми

Нужно говорить на равных

Скинутый на пол пиджак, летающие по сцене стулья, пощечины… Внезапности и конфликта в спектакле по пьесе «Всем, кого касается» Даны Сидерос хватало. Тему отношений между обычными школьниками и ребятами с ограничениями здоровья подняли в своей постановке «Как избежать зла» первокурсники Чувашского государственного института культуры и искусств. Как водится у настоящих актеров, ситуацию примерили на себя — в спектакль пригласили учеников Чебоксарской коррекционной школы № 3.

Роли особенных ребят, новеньких одной из московских школ, братьев сыграли старшеклассники Алексей Сергеев и Даниил Иванов. «Говорите громче, я плохо слышу», — при первой же встрече четко и уверенно обозначил ситуацию Даниил. Именно эта уверенность, наверно, и сыграла свою роль: ни студенты, ни сами школьники не испытывали никаких проблем с коммуникацией — разве что привыкали друг к другу, как и все малознакомые люди.

«Работалось легко, ребята хорошие, мы с ними даже подружились», — рассказал «СЧ» Даниил. Единственная трудность, по его словам, была выучить жестовый язык, который для спектакля придумала его автор. К примеру, дотронуться до носа – значит признать человека своим, прикоснуться к области сердца – «теплые эмоции», к мочке уха – сочувствие, а к макушке — дом…

«Они очень коммуникабельные, и проблем не было, — согласилась с партнером по спектаклю студентка Ольга Турунина, игравшая учительницу. — Чтобы мальчишкам было комфортно, мы сначала проводили разминки, учили этюды…» «Требовалось лишь говорить погромче», — подтвердил еще один студент, Денис Шибанов, рассказавший, что школьники научили остальных актеров терпимости. Тому умению, о котором и говорится в спектакле.

…По сюжету в московскую школу пришли новенькие с особенностями здоровья, говорящие по-особенному – даже не на сурдоязыке, а жестами. Класс не сразу принял ребят и даже разделился на два враждующих лагеря. Но в конце концов все поняли: на самом деле мальчишки – такие же, как все. С ними лишь нужно общаться на равных и не разговаривать пренебрежительно в третьем лице (как сказал один из братьев: «Костян здесь, он все слышит и прекрасно тебя понимает»). Постановку зрители, ученики Чебоксарской коррекционной школы № 3, приняли на ура. Девочки и мальчики смеялись, охали во время драк, перешептывались, комментируя горячие споры на сцене, размышляли…

Спектакль не раз показали и на других площадках, поэтому подумать на важные темы смогли и взрослые. Ведь, как отметил художественный руководитель первого курса Чувашского государственного института культуры и искусств Алексей Болдырев, провозглашенная ситуация, совместная учеба здоровых и ребят с инвалидностью «пробуксовывает», дети и их родители зачастую не готовы к встрече с особенными людьми. Нужно переломить положение дел, когда обычные люди и инвалиды живут в параллельных мирах. Студентам и школьникам сделать это удалось, а помог театр.

Фото: Актеры с особенностямии и без подружились и на сцене, и в жизни.