Бато Дугаржапов: Живопись — это скорость

Центр современного искусства начал работу с «Впечатлений» известного художника

12 декабря после долгожданного капитального ремонта открылся Центр современного искусства Чувашского художественного музея. Там обновились не только полы и стены, но и заведующий — теперь ЦСИ возглавляет Александр Ильин, доказавший свою эффективность в деле музейного менеджмента на примере Новочебоксарского музейного комплекса. Работу в новой должности он начал с яркого события — открытия в Чебоксарах выставки «Впечатления» Бато Дугаржапова.

Московского художника родом из Забайкалья называют «самым знаменитым современным импрессионистом» и знают не только в России, но и за рубежом. График его выставок расписан на годы вперед. Однако он охотно отозвался на предложение показать свои произведения в Чебоксарах.

— Я был удивлен такому большому пространству выставочных залов, высоте потолков, обилию света и воздуха — но это именно то, что нужно для моих работ, — объяснил художник свое решение на вернисаже.

Картины Бато отличает редкостная энергетика цвета, свежесть, в них особенно остро чувствуется дыхание жизни. Это подкупает не только неискушенного зрителя, но и профессиональных художников, особенно в Чувашии, где набирает обороты движение «нового пленэризма».

Секретами своего успеха художник охотно делится с молодыми художниками и дизайнерами, с которыми он встретился в Чебоксарах:

— Пишите то, что вас зацепило (игра света на снегу, тени от веток) — начните прямо с этого, не пытайтесь сначала выстроить весь пейзаж, не рисуйте все деревья в лесу, иначе эмоции уйдут: живопись — это скорость, если не успел передать свои впечатления в первую минуту, вторая — это уже поздно.

Главный секрет живописи — расслабленность, утверждает мастер, и предлагает в качестве практики для раскрепощения сознания одноминутные сеансы: «Пишешь ровно одну минуту, а потом смотришь, что успел, что не успел ухватить, и если не успел, то почему (может, слишком долго замешивал краски?). А потом — и это самое важное — стираешь и пишешь заново. И снова стираешь. Так ты перестаешь бояться. Постепенно попадаешь в эмоциональный поток, освобождаешься от мыслей, учишься доверять чувственному восприятию».

О художнике Первые уроки рисования Бато Дугаржапов получил в сельской художественной школе в поселке Агинский Читинской области. А в 12 лет родители приняли решение отправить его в Москву, в школу-интернат (МСХШ имени Томского). О том, каким он был учеником, свидетельствует диплом конкурса на лучшую композицию среди художественных школ СССР. Художник продолжил обучение на монументальном отделении Московского академического художественного института имени В.И. Сурикова, а сразу по его окончании попал в Париж, где несколько сезонов проработал по контракту с аукционным домом ДРУО. В 1999 году молодого перспективного художника пригласили в Москву на роспись храма Христа Спасителя в составе творческой группы под руководством Евгения Максимова (центральный и надалтарный купол). А в 2004 году уже под руководством самого Бато в течение десяти месяцев расписывали храм Казанской иконы Божией Матери Казанского вокзала. Живет и работает в Москве. Постоянный участник выставок «Арт-Манеж» и «Арт-салон в ЦДХ», а также выставок, организуемых Московским Союзом Художников. Экспонируется в ряде галерей России, Франции, США, Англии.

Внутренняя свобода, смелость и раскованность Бато оказались очень заразительными. Ирина Митрикова, дизайнер из Москвы, познакомилась с ним два года назад. Выиграла на выставке один из этюдов, посетила несколько мастер-классов и так глубоко погрузилась в пучину живописи, что теперь ее работы экспонируются рядом с полотнами учителя.

— Дизайнер постоянно зависит от чего-то: от клиента, заказчика, который тебе диктует свои условия, от сроков (работа над интерьером обычно длится месяцев по девять) — и ты никогда не свободен и вечно кому-то должен. А живопись дает глоток свободы, дает выход из этого постоянного стресса, разрядку, — рассказала Ирина на встрече с чебоксарскими дизайнерами.

Оба художника много времени посвящают пленэрам (только за последний год их было не менее восьми) и с особым вниманием относятся к натурным этюдам, считая именно их полноценными произведениями, и всячески стремятся подчеркнуть их значимость. На выставке есть пейзажики размером с ладонь, оформленные в огромные рамы с темными паспарту, и свет, кажется, так и рвется в эти крошечные окошки.

Однако пресловутая «верность природе» в работах Бато иллюзорна. Работая на натуре, он ее преображает, выходит на более яркие, эмоциональные цвета и, созерцая какой-нибудь унылый на первый взгляд серо-зеленый пейзаж, пишет «небо в алмазах».

Вернисаж в Центре современного искусства собрал огромное количество зрителей. Оказалось, что многие, особенно представители профессиональной среды, давно следят за творчеством художника, но кто-то увидел его работы впервые. И мнения были, конечно, самые разные, от бурных восторгов до взвешенной и даже критической оценки.

Николай, художник, 85 лет: «Видно, что он живописец, колорист от Бога, удивительно чувствует цвет. Но большинство работ — баловство, эклектика, игра с наследием сотен художников, мировых и наших».

Оксана, художник: «У меня сейчас такой период — больше нравятся бессюжетные работы, которые берут цветом, чисто на эмоциях. Хотя и другие вещи у него тоже классные».

Александр, дизайнер, 57 лет: «Ожидал от выставки большего, к сожалению, нет моих любимых этюдов. Но и здесь масса интересных работ: мастер плодовитый и талантливый».

Александра, психолог, 30 лет: «Эта выставка — то, что нужно в конце декабря! Организму так не хватает солнца, цвета, а тут получаешь полноценный сеанс цветотерапии».

Оценивать игру, свободу, смелые и неожиданные решения Бато Дугаржапова можно по-разному, но познакомиться с его творчеством определенно стоит. Выставка в Центре современного искусства работает до 12 января

Мария Готлиб

Фото cap.ru: «Не надо ждать вдохновения — мысль приходит в момент работы, — уверен художник-импрессионист Бато Дугаржапов. — Когда прикасаешься кистью к холсту, рука сама ведет тебя, и ведет правильно».