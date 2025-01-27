Мат в эфире входит в услугу?

Думаю, нет ни одного чебоксарца, который хотя бы один раз не воспользовался услугами маршрутного такси. Похоже, многие водители этого вида транспорта дорожат имиджем маршрута: и в обращении с пассажирами ведут себя весьма уважительно, и объявления об остановках из динамиков звучат корректные.

Но встречаются и негативные примеры. 24 января в 14.33 на остановке «46-я школа» я сел в маршрутное такси № 47. Пока ехал до остановки «Улица Николаева», из рации в кабине водителя на весь салон звучал сплошной мат — это его коллега комментировал обстановку на маршруте. Не выдержав такой нецензурщины, ибо в салоне ехали и женщины с детьми, я попросил водителя выключить рацию, но получил отказ. На следующий день с аналогичной ситуацией столкнулась приехавшая в гости родственница из юго-западного района — она пожаловалась на мат в эфире в автобусе 5-го маршрута, прибывшем на конечную остановку «Улица Кадыкова» в 12.25.

Слышал, в училище, где готовят водителей троллейбусов, курсантов пропускают через специальный лингафонный кабинет, где учат культуре общения с пассажирами.

В итоге, по моим наблюдениям, водители троллейбусов и автобусов являются эталоном культуры речи. А вот в маршрутные такси, как показывает практика, попадают люди, склонные к матерщине.

Такая ситуация не только унижает едущих в такси пассажиров, но и создает мнение приезжих о культуре и уровне воспитанности горожан в целом. Будет обидно, если гости столицы и туристы уедут от нас с мнением о царящем сквернословии в пассажирском автотранспорте.

Считаю, с этим нужно что-то решать. Может быть, сделать одним из критериев при приеме водителей на работу не только категорию классности, но и уровень культуры речи? Убежден, матершинникам в пассажирском автотранспорте не место.

Геннадий Иванов,

Чебоксары