Школьники — городские исследователи

Ребята общались, размышляли, фантазировали… Старшеклассники с удовольствием подключились к игровому проектированию. И подсказали свои идеи, как сделать центр столицы Чувашии привлекательнее для туристов и удобнее для чебоксарцев. В гимназии № 5 прошло первое занятие в Школе городских исследователей.

Встреча дала старт целому циклу общественных обсуждений. В этот же день такой мозговой штурм прошел и в чебоксарской школе № 59. В столице по поручению главы города Владимира Доброхотова началась разработка концепции комплексного благоустройства территории от железнодорожного вокзала до Красной площади, включая пешеходный бульвар Купца Ефремова. Сформирована рабочая группа, в состав которой вошли руководители подразделений мэрии, депутаты, общественники. При благоустройстве значимых городских пространств очень важно мнение жителей. Вот и в этот раз запланированы диалоги с общественностью. А начать решили 2с молодежи.

Начальник городского управления культуры и развития туризма Людмила Маркова представила подросткам Филиппа Якубчука — архитектора, урбаниста, одного из разработчиков обновления Красной площади, территории залива, Московской набережной. Под его руководством юные исследователи приступили к прототипированию городского пространства. Это весьма интересный прием, который позволяет быстро визуализировать идеи. Новые смыслы выявляются через игру, с помощью конструктора «Лего». Взрослые люди в таком формате пытаются понять, как будет действовать тот или иной проект. Наиболее интересные предложения школьников возьмут в работу, отметил Филипп Якубчук.

Процесс обновления территорий не быстрый. Примерно полгода формируется концепция, проводятся опросы и встречи с горожанами (к слову, в них могут участвовать и школьники — в качестве волонтеров). Еще столько же времени уходит на проектно-сметную документацию, и лишь потом начинается воплощение. При насыщении городской среды есть одно условие — комфортно, интересно, красиво должно быть всем, и жителям, и гостям столицы.

Старшеклассники навели телефоны на куар-код на экране и заполнили анкеты. А затем распределились по командам. Каждая выполняла свою задачу. Главная, магистральная улица рассматривалась и как пространство игры, и как территория будущего. Ребята размышляли о том, что можно улучшить, придумывали сценарии, как проводить здесь досуг и какой отдых мог бы понравиться гостям. На столы из мешка посыпались разноцветные детали конструктора, и участники встречи стали собирать свои идеи в наглядные образы. Строения, фонари, скамейки — и вот уже городское пространство в миниатюре обрастает зримыми приметами.

По времени творческий процесс занял чуть более получаса. А потом юные творцы представили свое видение центральной части Чебоксар. И оно оказалось очень интересным и даже неожиданным. Вот место для отдыха — целый парк. Баскетбольная площадка, качели, кафе-столовая. «Друзьям, приехавшим в гости, оно придется по душе, — отметили школьники. — Угостим, поиграем». «Это вполне можно включить в городской контекст», — оценил Филипп Якубчук.

А это улица будущего. И машины уже не ездят, а летают. Остановки для автобусов — тоже наверху. Зато на земле стало значительно больше пространства. «Вот спуски для машин», — уточнили разработчики. Они предложили создать благоустроенную пешеходную зону. Нашлось место для детской площадки, киоска с мороженым, торгового сооружения, центра благотворительности и даже зоопарка! Судя по цветам и деревьям, это будет экологически чистый район. На макете можно было увидеть катер на Волге. А еще ребята захотели показать национальный чувашский колорит.

Еще одна идея — преобразить сквер с памятником Сеспелю. Здесь можно сконцентрировать тему его творчества, нарастить культурные смыслы — например, с помощью буккроссинга. Предложено установить информационные стенды, которые расскажут о выдающемся чувашском поэте, открыть кофейню или даже литературное кафе. Фонтан, сеть уютных дорожек, больше зелени и скамеек для отдыха… «Почему вы выбрали именно этот сквер?» — поинтересовался Филипп Якубчук. «Это наше любимое место, и мы хотели бы его улучшить», — улыбнулись школьники. Не забыли подростки и про парк аттракционов — он нужен в центре города, считают они.

«На такие встречи можно приглашать и детей помладше, у них больше фантазии», — заметили участники встречи. Такой формат ребятам очень понравился — и интенсивность процесса, и работа в команде, и игровая составляющая. К тому же это еще и профориентация — отличная возможность ознакомиться с такими специальностями, как архитектор, урбанист, социолог. Но приятнее всего было создавать что-то новое!