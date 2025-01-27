Результаты соревнований

БАСКЕТБОЛ. Женская команда «ЧГУ-Атланта» одержала две победы в высшей лиге. Подопечные Никиты Иванова обыграли в гостях «Динамо-2» из Новосибирской области — первая встреча завершилась со счетом 77:60, а вторая — 90:87. Чебоксарский коллектив продолжает удерживать второе место в турнирной таблице, имея в активе 20 побед в 22 поединках. Кроме того, в мужской высшей лиге «Чебоксарские Ястребы» начали выездную серию — в первом матче коллектив под руководством Антона Богдана одолел тобольский «Нефтехимик» 67:59. Результат второго поединка будет известен после выхода номера в печать.

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БИАТЛОН. Представитель Чувашии Олег Яковлев завоевал бронзовую награду первенства ПФО среди юношей и девушек 17-18 лет в индивидуальной гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. По итогам старта Яковлев допустил четыре промаха. Отметим, что в шаге от пьедестала почета остановился еще один республиканский биатлонист Дмитрий Павлов.

ВЕЛОСПОРТ. Сборная Чувашии выиграла шесть наград на чемпионате и первенстве России по велокроссу, завершившихся в Краснодарском крае. По результатам чемпионата страны среди женщин «золото» взяла Алина Карлова. У мужчин Даниил Карпов замкнул тройку призеров. В рамках первенства России среди юниоров 17-18 лет Никита Петров стал вторым. А у сверстниц весь пьедестал почета заняли велогонщицы из Чувашии — золотую медаль выиграла Элина Семенова, «серебро» на счету Софии Ростовщиковой, а «бронза» в активе Елены Парусовой.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Республиканский коллектив успешно выступил на первенстве России в Орле. Так, в стрельбе из блочного лука среди юниорок до 21 года в командных соревнованиях победило трио Екатерины Строгоновой, Виктории Васильевой и Варвары Овчинниковой. В свою очередь, в группе девушек до 18 лет на третье место пьедестала почета поднялись Софья Михайлова, Ольга Капралова и Александра Михайлова, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.