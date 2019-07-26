Аграрной культурой номер один в стране неожиданно стала кукуруза

Царица полей возвращается «на трон»

Сборы этого злака подскочили настолько сильно, что можно говорить о том, что спустя 60 лет после начала знаменитой советской кукурузной кампании сбылась давняя мечта Никиты Хрущева.

Урожай этого злака неожиданно подпрыгнул почти в полтора раза и достиг небывалых значений, эксперты предсказывают сборы до 14,4 млн тонн. Для сравнения: в 1990 г. СССР дал на-гора только 2,45 млн тонн кукурузы. Затем десятилетие подряд урожаи падали.

Основа рекорда — не столько рост посевных площадей, сколько феерический подъем урожайности. Посевные под кукурузой давно стабильны, примерно 2,4 млн гектаров, что даже чуть меньше, чем в предыдущие пять лет. Больше всего под царицу полей отдали в 2017-м, тогда это было 3,2 млн гектаров. Зато кукурузные сборы в среднем по РФ в нынешнем году подскочили до ошеломляющих 60,2 центнера с гектара.

Впечатляющую динамику подтверждает и опыт Чувашии. По данным Минсельхоза республики, в этом году было посеяно на зерно 1800 гектаров царицы полей. Из-за непогоды не все площади были убраны. Но, несмотря на это, валовой сбор зерна составил 5308 тонн против 3900 тонн в 2018 году. А урожайность початков приблизилась к 70 центнерам с гектара, тогда как в прошлом году было 36 центнеров.

Площадь посевов кукурузы на корм в виде силоса в этом году в республике составила 12690 гектаров — на 43% больше прошлогоднего.

Подпись к фото: Лидером по возделыванию кукурузы на зерно в республике является «Вурнарский мясокомбинат».