Подвиг танкиста — в нашей памяти

9 декабря в Казани, в памятную дату России — День Героев Отечества, открытием мемориальной доски почтили память славного сына чувашского народа, Героя Советского Союза Семена Васильевича Коновалова. Памятную доску установили на доме № 15 по улице Кирпичникова, где долгие годы жила его семья.

При открытии памятной доски присутствовали дочь Героя Ирина Бродская, начальник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Свой путь защитника Отечества Семен Коновалов начал 5 августа 1939 года в Казанском пехотном училище имени Верховного Совета Татарской АССР, правопреемником которого сегодня является Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

К 100-летию учебного заведения перед музеем училища установлен бюст героя, а в самом музее открыт зал, посвященный подвигу лейтенанта Коновалова и экипажа его танка «КВ», совершенному 14 июля 1942 года. «Завязался невиданный в истории войн бой одного танка с 55 фашистскими танками», — такую оценку подвига экипажа Семена Коновалова сохранили архивные документы Великой Отечественной войны.

КСТАТИ Родную деревню Героя Ямбулатово в Верхнеуслонском районе Татарстана основали выходцы из одноименной деревни в Янтиковском районе Чувашии. Семья Коноваловых не раз приезжала к своим родным в Янтиковский район. А в мае этого года дочь Героя Ирина Бродская встретилась с жителями столицы республики, была гостьей Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. Ее приезд совпал с демонстрацией художественного фильма «Несокрушимый», в основе которого подвиг лейтенанта Коновалова. И о самом подвиге Семена Васильевича, и о подготовке книги о нем не раз рассказывала и «Советская Чувашия». Более подробно об этом можно узнать на сайте газеты.

Фото из архива редакции