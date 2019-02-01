Команда юных программистов «Шустряки из Шимкуса» стала призером всероссийского чемпионата

В Новошимкусской школе Яльчикского района радуются успехам юных программистов, отличившихся недавно на VIII Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи Интернет — управляй им!».

Организаторы виртуального турнира, в котором приняли участие 17,5 тысячи ребят, — «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. В течение часа тинейджеры выполняли задания разного уровня сложности, посвященные доменам, управлению и технической составляющей доменной отрасли и 25-летию национального домена .RU. Дополнительные очки присуждались за подготовку инфографики о Рунете или размещение новостей о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ.

Команда из Яльчикского района «Шустряки из Шимкуса» стала бронзовым призером соревнований, уступив соперникам из Московской области и Башкортостана. Но и за третье место ребят ждет ценный подарок — специальные 3D-ручки.

По словам наставника — учителя информатики Новошимкусской средней общеобразовательной школы Анфисы Ефимовой, ученики школы не первый год участвуют в этом конкурсе, а свою команду они назвали в честь своего села Новые Шимкусы. «Нынче ребята особенно постарались: подготовили оригинальную инфографику на тему «25 лет Рунету», опубликовали статью, посвященную развитию российского Интернета в местной газете», — рассказала педагог. Кстати, воспитанники школы попали также в десятку лучших участников в индивидуальном зачете. Это Андрей Ефимов, Иван Козлов и Кирилл Федоров. Им тоже положены призы.полненной реальностью.

Фото cap.ru: В состав команды Яльчикского района, принявшей участие в онлайн-чемпионате, вошли десять учеников 10 класса Новошимкусской средней общеобразовательной школы.