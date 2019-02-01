Жителя Моргауш удалось спасти благодаря вовремя введенным тромболитическим препаратам

За прошлую неделю в республике было зафиксировано 6446 вызовов скорой помощи. Бригады медиков чуть больше половины пациентов доставили в больницы. Среди них было почти 700 человек с травмами, 24 пострадали от инфарктов, 107 — от инсультов.

В двух случаях понадобилось вводить тромболитические препараты по пути в стационар. Эта процедура довольно непростая, требует от медиков высокой квалификации. Может быть, поэтому в некоторых регионах ее не проводят вне больницы. Однако бывают ситуации настолько критические, что пациента просто невозможно довезти до сосудистого отделения живым.

К счастью, у нас медики владеют этим методом даже в районах. Так, мужчина почувствовал себя плохо прямо на улице. Он нашел в себе силы набрать «103». И, как указано на сайте Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, моргаушская бригада прибыла к пациенту уже через четыре минуты. Ему сделали электрокардиограмму и заподозрили инфаркт, вызванный тромбом. Тут же ввели препарат, который разрушает тромб, после чего кровоснабжение сердечной мышцы восстановилось. Мужчину увезли в больницу, где врачи-кардиологи продолжили лечение.

Если вдруг почувствовали себя плохо: речь стала путанной, возникла асимметрия лица, одна рука повисла без движения или появилось жжение за грудиной — вызывайте скорую помощь по телефону «103».