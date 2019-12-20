В Художественном музее выпустили книгу-альбом о Чебоксарах и чебоксарцах

Город — от слободы до проспекта

В Чувашском художественном музее работает интереснейшая выставка, в которой собраны произведения живописцев и графиков Чувашии и России, посвященные главному городу республики. Интересно, что экспозиция «Проспекты, улочки, мосты…», открытая еще в октябре в честь 550-летия Чебоксар и 80-летия самого музея, стала частью большого музейного проекта по составлению и изданию книги-альбома «Чебоксары: город и горожане».

От самой старой «чебоксарской» работы из фондов ЧГХМ, гравюры Ивана Бугреева с видом на город 18 века, до картин-победительниц Всероссийского творческого конкурса «Чебоксары: от прошлого к настоящему. 1469-2019» — все это можно увидеть в залах музея.

Выставка будет работать до 12 января. И каждый экспонат — уникальный документ эпохи. Но не строгий и беспристрастный, а со своим настроением, сменой времен года и состояний дня, с людьми, наполняющими с детства знакомые улицы, с их заботами и праздниками, проблемами и радостями. Многие из них неизвестны зрителям, поскольку редко выставлялись или не выставлялись вовсе.

Например, шесть произведений профессиональных художников, лауреатов упомянутого конкурса, отразивших исторические вехи города, и портреты современников, прославивших его, — представлены впервые. Это работы иллюстратора множества книг, лауреата премии Александра Солженицына Виктора Бритвина, известных графиков Александра Федорова и Александра Мухина-Чебоксарского, художников Елены Макаровой, Алексея Николаева и Анны Черновой (Бубновой). По словам Александра Мухина-Чебоксарского (он работает в редкой технике акварельной миниатюры), недавно получившего такую престижную премию, как медаль Павла Третьякова, — на изображение-реконструкцию средневековых Чебоксар у него ушло больше трех лет. «Виной» тому не только тонкая работа, но и поиски нужного материала в архивах и библиотеках.

МАРИЯ ГОТЛИБ, сотрудник Чувашского художественного музея, редактор и составитель книги «Чебоксары: город и горожане»: «Когда мы показали список работ, что находятся в музейном собрании, Владимиру Трофимову, увлеченному исследователю истории Чебоксар по старым фотографиям, то обратили внимание на то, что на картинах, даже на маленьких эскизах, огромное количество важных и ценных деталей, которые не хотелось бы упускать в рассказе об истории города. Тогда мы решили взять все. Остались лишь те произведения, в которых не сразу удалось обнаружить отношение к Чебоксарам. Но они есть на выставке».

Книга-альбом «Чебоксары: город и горожане», презентация которой состоялась в конце ноября, выглядела итогом большой работы по исследованию чебоксарской темы в музейных фондах. Хотя на самом деле все было ровно наоборот. Именно альбом, колоссальный труд музейных работников (редактор и составитель — Мария Готлиб, дизайнер — Алексей Киров), впервые столь полно представивший изображения Чебоксар из коллекции ЧГХМ, был отправной точкой этой музейной эпопеи.

Издание готовилось при поддержке Минкультуры республики. Оно охватывает период от начала 20 века до сегодняшнего дня (самое позднее произведение датировано 2018 годом). Его целью было посредством работ художников разного времени показать, как город менялся и рос. А также — и самих художников, портреты тех, с кем они работали и дружили. На обложке альбома «Чебоксары: город и горожане» — одна из известных городских панорам, картина Бориса Белоусова «Чебоксары. Ледоход на Волге» с огромной радугой над столицей Чувашии, как символ не только ностальгического, но и будущего счастья.

Составители альбома столь внушительного объема, что его трудно удержать в руках, решили публиковать все, что нашли в музейных фондах, не отсекая ни один, даже самый маленький, этюд.

В результате в книге-альбоме на почти полутысячах страниц «прописалось» более трехсот произведений живописи и графики, связанных с Чебоксарами. Уникальное издание строили по хронологическому принципу. Чтобы было наглядно видно, как город менялся, развивался. Выбрано несколько периодов кардинального изменения: либо статуса города, либо городского преображения. То есть здесь ориентировались на события, максимально повлиявшие на внешний облик города.

Например, первая часть — это уездный город еще до образования Чувашской автономии, до Чебоксар, как столицы республики. Связанных с ним произведений совсем немного. Первые городские пейзажи датируются 1913 годом. Сюда же помещены виды Чебоксар, созданные неповторимым Никитой Сверчковым. Они хоть и созданы уже в 1940 годах, но описывают старый город. Затем — молодая столица, от 1920 года до начала Великой Отечественной войны.

Наконец, самая большая часть альбома — город индустриальный, которая «разбегается» на множество тематических блоков: тут и волжские пейзажи, и старые улочки, и новые площади. Будто на ваших глазах, от страницы к странице, растет центральный проспект, возникают заводы и мосты. Пытливым чебоксарцам интересно увидеть самое начало электроаппаратного и завода промышленных тракторов, хлопчатобумажного комбината с их первыми домами для строителей — все это тоже запечатлели художники.

В то время для работы на больших стройках создавались творческие бригады. И вот пришло время увидеть это все под одной обложкой. Особенно масштабно такая работа разворачивается в последней части книги, с историей создания Чебоксарской ГЭС. Ты словно попадаешь в яркую живописную машину времени, в которой перед глазами проносятся старые улицы, и даже можешь выйти и рассмотреть город, которого уже нет.

Одним из важнейших элементов книги можно назвать планы города разного времени. Специально для издания дизайнер Алексей Киров изучал в архивах городские карты. Затем накладывал на них контуры залива и отмечал все улицы в соответствии со временем (известно, что старые чебоксарские улицы не раз переименовывались).

Чтобы «прогулка» по старому городу стала вполне осязаемой, как в книге, так и на выставке, каждая работа сопровождается комментарием с описанием зданий и названием улиц, и можно тут же обратиться к соответствующему плану. Видите, например, «Волжский бульвар» Юрия Зайцева с нарядными крестьянкой, спортсменкой и студенткой рабфака 1930 годов, находите на плане такой бульвар с разъяснением про улицу Константина Иванова. Точно также, любуясь на «Старую площадь» 1948 года Валерия Семенова или акварель «Набережная Волги» 1959 года Степана Скрябина. Поверьте, это весьма увлекательное путешествие. А для тех, кто помнит прежние улицы, еще и ностальгическое.

Владимир Трофимов, ведущий в «Советской Чувашии» рубрику «История в фотографиях» и помогавший составителям с консультациями при атрибуции некоторых работ (в процессе подготовки альбома некоторые из произведений были атрибутированы заново: изменились их датировки, даже названия) принадлежит к поколению, которое большую часть того, что вошло в книгу, видело своими глазами.

— Старый город стал исчезать с середины 1970-х, — вспоминает он, — и к 1980 году от всего этого осталось совсем немного. Я занимаюсь историей города по фотографиям, которая куда объективней того, что изображает художник, в любом случае включающий фантазию. Но работать с этим материалом было очень интересно.

Немалая часть издания посвящена чебоксарцам и тем, кто связан с этим городом. В альбом помещены портреты известных художников, поэтов, артистов. Причем их лица можно увидеть именно в том разделе живописно-графического повествования, в историческом отрезке которого проходили годы их творчества. И рядом с теми местами, где они жили и работали. Для этого кропотливо устанавливались все «артистические» адреса, составившие своеобразную арт-карту города.

Художники Моисей Спиридонов и Юрий Зайцев, Никита Сверчков и Элли Юрьев, Розалия Ермолаева и Станислав Алатов, поэты Михаил Сеспель и Яков Ухсай, драматурги Иоаким Максимов-Кошкинский и Николай Терентьев и многие-многие другие — их портреты тоже знаки времени, но наполняют и книгу, и выставку теплом человеческого присутствия. Причем вместе с теми, кого они сами запечатлели в своих произведениях. Это строители, учителя, врачи, музыканты, рыбаки, водители — все те, кто жил и работал в Чебоксарах в разные годы, даже в разные эпохи, отдавая городу свой талант, делая его лучше и ярче.

Степан Скрябин «Советская площадь», 1963 г.