Собственные доходы республиканского бюджета продолжают расти

Республиканский бюджет Чувашии на 1 декабря 2019 года по доходам исполнен с ростом на 16,7%. Как сообщает пресс-служба Минфина, объем поступлений составил 50,7 млрд рублей. В том числе по собственным доходам рост на 2,4%.

Объем поступлений налоговых доходов превысил 26,5 млрд рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 2,2%. Из них налоги на доходы физических лиц — 8,4 млрд рублей, акцизы — 3,9 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, фонда развития моногородов, фонда реформирования ЖКХ составил 20,5 млрд рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 29,3%.

Расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 43,5 млрд рублей.