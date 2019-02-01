Алексей Ладыков ответил на вопросы чебоксарцев

На связи — город

«Минута, тридцать секунд, пять секунд. Мы в эфире!» — с традиционной «прямой линии» главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова в этот раз впервые велась онлайн-трансляция в Интернете. Волнующие вопросы горожане задавали лично, дозвонившись в администрацию, и писали на страничках в популярных социальных сетях.

…Телефон в Чебоксарской администрации стал разрываться задолго до назначенного времени, но отвечать на звонки начали строго по расписанию — в пол-одиннадцатого утра. За полтора часа Алексей Ладыков успел пообщаться с тремя десятками горожан, еще несколько сотен откликов поступили к нему в социальных сетях. Спрашивали обо всем: от новогоднего оформления города, ограничения скорости на мостах и когда в «Садовом» появится благоустроенный сквер до реконструкции стадиона «Волга» в юго-западном районе, новых садиков и школ и придет ли на смену пачкающей обувь песчано-соляной смеси, которой посыпают городские улицы, что-то другое.

Дорога к дому

Но чаще всего все-таки задавали вопросы о дорогах. Эту проблему поднимал, пожалуй, каждый третий позвонивший, мелькала она и в комментариях к прямому эфиру в социальных сетях. Людей беспокоили качество дорожного покрытия в той или иной части города, отсутствие проезда (а иной раз и подхода) к дому в новых микрорайонах и сроки завершения дорожных строек.

С этой темы, собственно, и началось общение Алексея Ладыкова с горожанами: житель улицы Ярмарочной посетовал на то, что про дорогу в их микрорайоне «забыли»: «Мы беспокоимся». Чебоксарцу объяснили — проектирование дороги ведется, ее строительство возможно в 2021-2022 годах.

«Решение принимается совместно с горожанами. Мы принимаем от них заявки, составляем список и проводим публичные процедуры. Эту дорогу планируем выставить на голосование и, если жителями проект будет одобрен, начнем строительство», — добавил Алексей Ладыков.

«Вопрос по Лапсарскому проезду. Там просто ужас», — продолжил тему еще один горожанин, работник одной из расположенных там фирм. Как оказалось, в свое время предпринимателям (а это около двухсот различных организаций) не раз предлагали профинансировать проектирование реконструкции этой дороги вскладчину, на принципах государственно-частного партнерства. Но отклика у собственников не нашли.

«Если бы предприниматели сделали это, мы бы уже в 2019 году начали реконструкцию проезда. В бюджете средств на это не хватало», — отреагировал руководитель горадминистрации. И добавил — работы на Лапсарском проезде по планам должны начаться в следующем году.

Эта же дорога интересовала позвонившую следом горожанку. Женщина-дачница дополнила картину: из-за строительства нового СИЗО проезд к дачам раскопали, и, «естественно, никто обратно ямы не заделал. Мы страдаем — вся вода течет к нам», рассказала она о неудобствах.

Пользователи Интернета спросили, когда откроют дорогу по проспекту Ивана Яковлева. По словам Алексея Ладыкова, стоит задача запустить магистраль в декабре. «Верхний слой асфальта будем укладывать следующей весной, пока дорогу откроем во временном исполнении», — сообщил он.

Сейчас же ситуация на объекте такая: почти на всей площади дороги уложен нижний слой асфальта, строители ждут опоры освещения, которые поступят в их распоряжение 15 декабря. После чего подрядчик перейдет на круглосуточный режим работы, чтобы к 30 декабря успеть запустить движение на участке. «Настроены, как и обещали, дорогу открыть», — заметил глава администрации.

Не первый год чебоксарцы задают вопросы об обновлении транспортной артерии юго-запада столицы — улицы Гражданской. Вот и на «прямой линии» о ней тоже зашла речь. По словам Алексея Ладыкова, в этом году в городе приступили к проектированию реконструкции этой дороги: она будет расширена до четырех полос, появятся тротуары, освещение и ливневая канализация. Процесс займет два года — в 2021-м все работы рассчитывают завершить.

Справлялись люди также о том, когда появится асфальт на улицах частного сектора (в городе более двухсот улиц без твердого дорожного покрытия), построят ли дорогу в овраге по улице Р. Люксембург между Альгешево и Южным поселком (по планам — в следующем году) и как решить проблемы старых дворов. Показательным в этом плане был звонок от жительницы дома № 58/14 по проспекту Ленина, расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

«Мы оказались заложниками платных парковок. У нас во дворе творится невыносимое — ходить опасно для жизни. Тротуаров нет — сразу проезжая часть. В доме два заезда, знаки водители игнорируют, ГИБДД не приезжает, глава района пишет отписки», — сообщила звонившая о заполонивших двор машинах.

Предложение Алексея Ладыкова установить шлагбаумы не вызвало воодушевления — жильцам придется делать это за свой счет, чего они себе позволить не могут. «Мы хотели бы, чтобы город нам посодействовал, за счет платных парковок. Собираемость же есть», — предложила жительница «пятачка», пригласив главу администрации лично приехать в их двор.

Ожидаемо прозвучал и звонок из микрорайонов «Ясная поляна» и «Солнечный», оказавшихся буквально оторванными от внешнего мира. Недавно там закрыли дорогу для машин, а чуть позже — и для пешеходов. «Дорога, которую нам предложили в обход, небезопасна для наших детей, — прямо заявила молодая мама. — Там нет освещения, а школьники возвращаются после второй смены, по ней ездит спецтехника — страшно отправлять детей в школу. Вчера я прошлась с коляской по этой дороге — она два раза провалилась, я не могла ее везти».

Дорога в эти микрорайоны действительно очень востребована, согласился Алексей Ладыков, там уже проживает около тысячи человек. Но при ее строительстве в администрации столкнулись со множеством проблем.

«Болотистая местность, речка, несоответствие проекта реалиям — реализация затянулась. Но мы перед собой ставим задачу до конца декабря дорогу открыть. Меры ограничения временные. Жителям нужно потерпеть. Ваши замечания правильные», — ответил руководитель горожанке, пообещав до конца недели выйти на место и переложить временный проход, обеспечив освещение.

Вопрос, к слову, решился оперативно — пешеходную дорожку привели в порядок буквально в тот же день.

И очередь для школ

«Социальный» блок вопросов касался строительства новых школ, детских садов, благоустройства. Так, житель «Нового города» отметил: ребенка семья вынуждена возить в детский сад на улице Пролетарской. Писали много раз заявление о переводе — результата нет.

«До конца года в микрорайоне откроются два детских сада — место для вашего ребенка должно быть», — ответили позвонившему.

А в 2020 году в столице распахнут двери еще шесть дошкольных учреждений. Сейчас их проектирование ведется в микрорайонах «Богданка», «Новый город», «Солнечный», в 14-м микрорайоне, а также в «Благовещенском» и в Альгешево.

Из «Университета» спрашивали про новые школы. Многодетный отец, воспитывающий троих детей, интересовался, когда там появится школа, — двое его детей учатся во вторую смену в ближайшей к дому школе № 62. «Со вводом школы в «Волжском-3» ситуация не поменялась?» — переспросил Алексей Ладыков. «Нет. Абсолютно», — сообщил мужчина.

Такой же звонок раздался и из микрорайона «Радужный». О ситуации в администрации рассказали следующее: из 61 школы в Чебоксарах вторая смена есть в 21 школе, а это около пяти тысяч школьников. Наиболее остро проблема стоит в «Садовом», «Университете», «Солнечном». «Проблему знаем. Надеемся, что в следующем году будет выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета. Тогда у нас появится возможность строить школы и в других районах», — отметил Алексей Ладыков. «Это проблема № 1. Хотелось бы, чтобы вы обратили на нее внимание и добились от федеральных властей поддержки», — пожелал чебоксарец.

В ближайших планах у городских властей все же построить школу в «Садовом». Начать строительство рассчитывают в 2020 году, ввести в строй — в 2022-м. Что же касается школы в «Университете», то вопрос со сроками пока открытый. Известно лишь, что застройщик уже разработал проектно-сметную документацию и передал ее на экспертизу.

Просмотрев вопросы в социальных сетях, Алексей Ладыков отметил, что многие из них сводятся к просьбам благоустроить дворы, подъездные пути к больницам и другим социальным объектам, обратить внимание на парки и скверы, отремонтировать садики. И добавил: недавно Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». По нему на все муниципальные образования выделяется 1,5 млрд рублей, из них столице — около 300 млн рублей. Средства планируют направить на ремонт дворов, тротуары, парковки, освещение и благоустройство территорий. Районные администрации уже приступили к подготовке проектно-сметной документации.

«Состояние дворов мы проверили летом, понимаем, что нужно делать. Чтобы привести город в порядок, нужно около 1 млрд рублей. Треть проблем мы сможем решить. Но понадобится помощь самих горожан — это и софинансирование в размере 1%, и протокольные решения, и участие собственников в контроле работ», — заметил Алексей Ладыков.

Согласно еще одному Указу Главы республики — «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» — средства поступят на ремонт учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта.

Жители города просили также прокомментировать ситуацию со строительством жилого дома на месте бывшего детского сада в северо-западном районе и предстоящей оптимизацией некоторых городских библиотек, навести порядок в роще Гузовского.

На многие вопросы чебоксарцев из лент в социальных сетях ответы поступили уже во время онлайн-трансляции. Все замечания, просьбы и предложения обещали не оставить без внимания.

О ЧЕМ ЕЩЕ СПРАШИВАЛИ

Блиц-вопросы

— В Чебоксарах есть только одна метановая заправка. Появятся ли еще?

— Да, их число надо увеличивать. Со стороны федеральных органов власти оказывается поддержка — софинансирование строительства заправок. Сумма — около 40 млн рублей, идет работа с предпринимателями.

— Когда будет троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском?

— Над этой темой работаем много лет. Минтрансом республики закуплено 4 троллейбуса с автономным ходом, прорабатывается вопрос их запуска на этом маршруте. В декабре окончательное решение будет принято.

— Когда достроят переход по Марпосадскому шоссе?

— Работы ведутся. Планируем до конца года завершить.

— Появится ли парк в «Садовом»?

— Земля в «Садовом» принадлежит собственнику. Благоустройство культурно-парковых зон за счет бюджета мы делаем на муниципальных землях, на территории собственника эти средства не предусмотрены.

Фото gcheb.cap.ru: В череде вопросов звучали и слова благодарности. Горожане, например, тепло отозвались о благоустройстве «Дорисс-парка».