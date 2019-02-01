Образец служения Родине

Все дальше уходят от нас суровые годы Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней и ночей. Тысячи жителей Чувашии полегли на фронтах, многие умерли от ран. Выжили в той страшной войне и до сих пор живут рядом с нами в наших городах и селах немногие фронтовики.

Один из них — Юрий Петров. Это настоящий солдат, воин-артиллерист. Живая легенда, он и есть история нашей страны, Великой Оте-чественной войны. На днях Юрию Дмитриевичу исполняется 95 лет.

В прессе о нем написано немало. А сам Юрий Дмитриевич, как любой фронтовик, не любит рассказывать про войну, тем более про свои подвиги. Это чудо, что он выжил в той страшной войне и живет на радость нам, на радость нашим внукам и правнукам. Он кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалей «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многих других наград.

Петров был призван в армию осенью 1942 года и направлен на учебу в Забайкальское минометно-пулеметное училище. Через пять месяцев учебы, в феврале 1943 года, его направили под Смоленск и назначили разведчиком батареи 76-мм пушек. Сражался в Калужской области, участвовал в освобождении Спас-Демьянска и Ярославля, городов и поселков Белоруссии, Литвы, во взятии Кенигсберга. Обо всех подвигах Юрия Дмитриевича в одной статье не расскажешь.

Но об одном эпизоде из его военной жизни можно. Было это во время взятия немецкого города-крепости Кенигсберга. Гитлер был уверен, что советские войска никогда не смогут взять этот город, имевший внешнюю укрепленную оборонительную линию и три внутренние линии обороны, которые состояли из бетонных долговременных сооружений с подземными ходами. Однако если фашисты не смогли победить Брестскую крепость в течение месяца, а разрушенный с воздуха Сталинград за 200 дней, то Кенигсберг был взят за три дня.

Контрнаступление под Сталинградом готовили в течение месяца, а вокруг Кенигсберга за неделю скрытно было установлено 5000 орудий и минометов, половину из них составили тяжелые орудия калибром от 203 до 305 мм, 160-мм минометы. Активно использовалась авиация (1500 самолетов). Город был взят 10 апреля 1945 года с минимальными потерями, зато враг потерял свою 100-тысячную армию. Коменданта города, который сдался в плен, Гитлер приговорил к смертной казни. Вот в таких условиях воевал и победил наш артиллерист-разведчик и корректировщик огня Юрий Петров.

После войны еще некоторое время он служил в армии, окончил военное училище, получил звание офицера. А сейчас Юрий Дмитриевич активно ведет военно-патриотическое воспитание молодежи, общается с правнуками, работает в саду, занимается спортом, помогает оставшимся в живых однополчанам.

Я очень надеюсь, что Юрий Дмитриевич еще долгое время будет с нами в полном здравии и боевом духе. Благодаря ему и таким, как он, мы сегодня живем. Военные подвиги простого красноармейца, солдата-артиллериста вдохновляют нас. Это пример беззаветного служения Родине.

Петр Дергунов, член Президиума ЧРОО ООО «Российский союз ветеранов»

Несколько лет назад корреспондент «Советской Чувашии» встречался с Юрием Дмитриевичем по случаю вручения ему боевой награды. Подробности — в архивном номере за 29 октября 2015 года, «Награда для разведчика».