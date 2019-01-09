В Доме дружбы народов выразили поддержку урегулированию палестино-израильского конфликта

За мир на древней земле

29 ноября ежегодно весь мир отмечает День солидарности с палестинским народом. Памятный вечер традиционно состоялся и в Доме дружбы народов Чувашии.

Многочисленных гостей встречали активисты регионального отделения «Общество солидарности и сотрудничества народов Азии и Африки в Чувашской Республике». Палестинских арабов в Чебоксарах живет немало. Здесь они получают образование, находят работу, заводят семьи. Самый известный – доктор права Бассам Аль-Балауи. Он живет в республике более 25 лет, руководит названным Обществом, и все его знают под именем доктор Бассам.

Международный день солидарности с палестинским народом в мировом масштабе ежегодно отмечается 29 ноября с 1978 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с принятием резолюции в 1948 году о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.

Об этих скорбных событиях напомнил доктор Бассам, открывая вечер в Доме дружбы. Он с болью вспоминал о тех временах, когда на святой земле, родине трех религий, дети из арабских и еврейских семей играли вместе. И как все изменилось после названного события. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль…

Доктор Бассам рассказал также об исторических корнях палестинцев и выразил удовлетворение тем, что дружба и традиционное сотрудничество между Чувашией и Палестиной укрепились в последнее время. О культуре, национальных традициях и обычаях, о нелегкой судьбе палестинского народа и о его огромном желании обрести мир на своей древней земле поведали собравшимся и продемонстрированные документальные фильмы.

Поддержку палестинскому народу в его борьбе за национальные права выразили все выступавшие – деятели культуры, ученые, писатели, поэты, художники, студенты.

Так, председатель Ассамблеи народов Чувашской Республики Лев Кураков, рассказывая о том, что в вузах Советского Союза, России, и в том числе Чувашии обучение на сегодняшний день прошли порядка полусотни тысяч палестинских студентов, отметил: «Наша республика стала другом для этой страны и хочется надеяться на взаимное сотрудничество и продолжение этой дружбы на долгие годы». А международный День солидарности с палестинским народом, по его словам, свидетельствует о существующей в мире поддержке прав палестинцев на создание своего независимого государства.

Фото dnt21.ru