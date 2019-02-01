Всероссийский правовой диктант стартует 3 декабря

С 3 (16:45) по 10 декабря (12:00) 2019 года пройдет Третий Всероссийский правовой (юридический) диктант. Торжественный запуск Диктанта состоится 3 декабря в рамках празднования Дня юриста в Москве.

В режиме онлайн Диктант можно будет пройти из любой точки России с 3 по 10 декабря на сайте http://юрдиктант.рф, а 6 декабря в 12:00 для очного написания откроются площадки во всех регионах.

Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания средств массовой информации и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Организаторами Диктанта выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Принять участие в написании Диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. Текст Диктанта включает в себя 40 тестовых заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской Федерации, отдельных отраслей права.

Приглашаем всем пройти Диктант.