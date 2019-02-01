Бросил пить — остался жить…

Победив алкоголизм, можно помочь справиться с ним другим

Пожалуй, такой фразой кратко можно сформулировать программу непрофессиональной, неполитической и нерелигиозной организации «Анонимные алкоголики» (далее АА), официально зарегистрированной и не преследующей никаких коммерческих целей. За свои «услуги», если можно так выразиться, здесь не берут денег, разве что все вместе скидываются на чай, печенье и конфеты.

Чай и «обнимашки»

Горячим чаем с шоколадкой и отогревали корреспондента «СЧ» морозным вечером в небольшом офисе, арендуемом сообществом на улице Комбинатской. По словам одного из представителей АА Максима, пригласившего нас на встречу, всего таких групп по Чебоксарам пять, в каждом районе города, плюс одна в Новочебоксарске. Занятия проходят в удобное для горожан время. Сразу оговоримся, что посещение групп абсолютно бесплатное, но у завсегдатаев «клуба» все же принято вносить в конце собраний добровольные пожертвования: кто по 10, кто по 100 рублей, кто-то не имеет и такой возможности, другие делают свой вклад в виде чая и конфет. Собранная сумма идет на аренду помещения.

Раз в месяц анонимные алкоголики проводят открытое собрание, на которое может прийти любой желающий, — сам алкоголик, его родственники, медики, представители религиозных общин, да кто угодно. Люди приходят разные, иногда подвыпившие, но в таком случае человеку предлагается просто послушать. В этот раз из новеньких была только я.

— Хоть бы предупредили, что придет корреспондент, я бы специально побрился, — улыбнулся один из постояльцев клуба. У мужчины нет одной руки, травмирована и вторая.

СПРАВКА «СЧ» Анонимные алкоголики — это международное сообщество женщин и мужчин из всех слоев общества, которые объединяются для достижения и поддержания трезвого образа жизни. В 180 странах насчитывается более 116 тыс. групп. Суть движения — в программе духовного переосмысления для зависимых от алкоголя, которая базируется на 12 шагах — этапах к выздоровлению, что невозможно пройти в одиночку. Поэтому на занятиях члены организации делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие быть принятым в сообщество — желание бросить пить. Чувашское отделение «Анонимные алкоголики» существует 16 лет и является частью глобального содружества.

— А я участвовал в эстафете вашей газеты, выступал за техникум! Соревнования тогда проходили на площади Ленина. Было же такое? И мы даже заняли призовое место! Весело было… — поделился счастливыми воспоминаниями его краснолицый сосед и призадумался о чем-то своем.

Совсем молодой парень, поудобнее усевшись на диване, признался, что прежде ходил в другую группу АА, но решил сменить обстановку. «Люди по желанию могут посещать любую группу, тот, кто привыкает ходить в одну, постепенно считает ее своей», — рассказывал Максим, угощая проголодавшихся после рабочего дня «коллег» пиццей, у него на днях был день рождения.

Удивило, что входящие, приветствуя друг друга, обязательно со всеми обнимались, похлопывали друг друга по спине, словно старые товарищи. Это уже потом стало понятно, что так люди демонстрируют свою открытость, доверие друг к другу, готовность общаться и помогать. Мало кто держался обособленно, мужчины наливали себе чай, вдоволь угощались вкусностями, словно никто здесь и не страдает тяжелым и неизлечимым недугом. А когда началась молитва, в голову полезли сомнения, уж не в секту ли я попала.

«Здравствуйте, я алкоголик»

Взявшись за руки, минутой молчания они почтили память тех, кто стал жертвой алкоголизма, и прочли молитву, которая не столько взывает к божьей помощи, сколько помогает сконцентрировать мысли. Каждый может обращаться к своему богу, ибо понятие «бог» у анонимных алкоголиков — это воплощение всего самого хорошего, что есть в тебе: любовь, добро, доверие, честность…

«Привет всем. Меня зовут Светлана, и я алкоголик», — вот так, называя свое имя, на собрании представлялся каждый. Заметим, что женщин в АА состоит немного меньше, чем мужчин, примерно около 35-40 процентов, притом некоторые приходят семейными парами. «Меня сюда привел врач, а однажды на одном из собраний напротив себя увидела своего мужа…» — рассказала Светлана, живущая в трезвости уже более четырнадцати лет. Надо сказать, что со Светланой, Максимом и еще одним представителем сообщества Дмитрием мы уже познакомились ранее, во время их визита в редакцию.

НА ЗАМЕТКУ Телефон горячей линии сообщества анонимных алкоголиков в Чувашии 8-905-346-65-67. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте http://aacheb.ru/

— Почему вы продолжаете называть себя алкоголиками, если не пьете уже достаточно давно? — мне все же казалось, что называть себя так — это унизительно.

— Мы принимаем себя такими, какие есть, — объяснил Максим. — Обычно, когда возникают проблемы со злоупотреблением алкоголя, ты говоришь себе: сам справлюсь, начинаются бесконечные оправдания своего состояния, хождения по всякого рода целителям. Но болезнь наступает, появляются новые срывы и новые запои, все это длится бесконечно. Ты винишь себя, винишь других, снова пьешь, чтобы забыться. Сказать себе честно, что да, я алкоголик, — это признать, наконец, бессилие и поражение перед сковавшим тебя недугом. Ты осознал, что безнадежно болен, вот теперь и строй свою жизнь дальше, но уже свободную от алкоголя.

— Признаться в том, кто ты есть, — непросто, но это первый шаг, который поможет осуществить и другие цели, — добавила Светлана. — Но бывает, что некоторые рассуждают так: я подлечился, духовно окреп и теперь могу выпивать, как все, по праздникам. Ведь вы никогда не станете есть мороженое, если у вас хронический бронхит? Важно понять, что даже если вы не употребляете 5, 10, 20 лет, алкоголик внутри вас никуда не делся, надо уже принять, что алкоголизм — неизлечимая болезнь…

— Наша цель — оставаясь трезвыми, помогать жить в трезвости другим, — поддержал мысль Дмитрий. — И не потому, что мы такие хорошие и благородные. Просто таков взаимообратный принцип сообщества — помогая другим, мы сами остаемся трезвыми…

ИРИНА БУЛЫГИНА, главный нарколог Минздрава Чувашии: — Сегодня наркологическая служба республики активно сотрудничает со всеми общественными организациями, в том числе сообществом «Анонимные алкоголики». Это наш важный партнер в работе по мотивированию лиц, употребляющих алкоголь, на трезвый образ жизни. Между наркологической службой и сообществом заключено соглашение о сотрудничестве. Сегодня при выездах в районы республики в дни профилактики представители «Анонимных алкоголиков» работают совместно со специалистами наркологической службы. Так, недавно наша команда специалистов посетила Красночетайский район: главный детский нарколог Лилия Дорофеева, представители организаций «Здоровая нация» и «Анонимные алкоголики» работали с неблагополучными семьями, стоящими на учете в совете профилактики комиссии по делам несовершеннолетних. Таким образом, в республике складывается единый цикл оказания помощи зависимым от алкоголя. Все общественные организации, в том числе АА, работают на то, чтобы уговорить человека включиться в лечебно-реабилитационный процесс. Те, кто прекращает пить, это действительно мужественные люди. Сегодня, несмотря на все принимаемые меры, сохраняется очень высокая доступность алкоголя — торговые точки, реализующие его, находятся в шаговой доступности. Чтобы удержаться на плаву трезвости, не уйти в соблазн потребления алкоголя, и проводятся группы выздоравливающих лиц с участием как анонимных алкоголиков, так и представителей реабилитационного сообщества. Мы делаем одно большое дело, это единая цепочка возвращения человека на трезвый путь, где, увы, любое количество алкоголя может спровоцировать срыв. Алкоголикам необходимо занять тот вакуум, который раньше в их жизни занимало спиртное, так почему бы не общением?

Потерять, чтобы найти

Тема для проведения занятия, как правило, выбирается сообща. В этот раз анонимные алкоголики рассказывали, что им пришлось потерять в жизни, прежде чем стать членом АА. И что удалось приобрести благодаря сообществу. Лишь один из присутствующих не стал раскрывать своей истории и просто слушал других.

Вот какие фразы удалось записать во время откровенных признаний. «После каждого запоя мне все труднее было выходить из этого состояния. Я думал, что умру так же, как и мои друзья, с которыми выпивал, почти все они умерли…» — звучали слова исповеди. «Стал нещадно всем врать, изворачиваться, как только мог, пропивал все, что было заработано», — переходила эстафета к другому. «Пропил все мозги, здоровье, думал только о себе, оказался на грани развода. Казалось, уже смерть маячила впереди», — признавался третий. «До сих пор страшно вспоминать, сколько принес семье горя», — добавлял сосед. «Потерял все — престижную работу, уважение коллег. Находил любой повод, чтобы снова выпить. Затянуло так, что стал угрозой собственному ребенку…» — текли у кого-то слезы раскаяния. «Тяга была непреодолимой, дошел до самого дна, потерял, по сути, молодость, жизнь», — сожалел следующий. «Я потерял веру в себя. До сих пор перед глазами картина: пустая квартира, я совершенно беспомощный лежу на матрасе, лишенный всякого здравомыслия, вокруг куча бутылок, а рядом мать, у которой нет сил, чтобы плакать, и ее слова: «Скорее бы ты умер…»

А вот то, что обрели алкоголики, объединившись в сообщество: «Бросил пить и остался жить», «Вернулась семья», «Расплатился с долгами», «Нашел работу», «Радуюсь жизни», «В меня верят, и, похоже, и я верю в то, что все получится», «Видимо, нужно было дойти до своего дна, чтобы понять, что меня убивает», «У меня будто сознание перевернулось, я могу не пить»…

— Жалеть о том, что со мной произошло, — бессмысленно, таков был мой путь, — высказалась и Светлана. — Многое потеряно, еще больше приобретено благодаря тому, что столько лет мне удается оставаться трезвой. Когда я вижу алкоголика, я понимаю, как ему плохо, как страшно и одиноко, и он это видит, а потому способен услышать меня. Испытываю ли я гордость, что благодаря мне кто-то встает на путь трезвости? Чем тут гордиться, я ведь сама такая же, а вот искреннюю радость, что возродила в ком-то что-то хорошее, — да, это дорогого стоит, хочется жить и помогать еще больше.

МНЕНИЯ Анонимные, но не подпольные ДМИТРИЙ: — К сожалению, убедить алкоголика встать на путь выздоровления за редким исключением не могут ни родственники, ни друзья. А вот другой алкоголик, который все это уже пережил и преодолел, может. Когда одинокий человек, никем не понимаемый, попадает в среду себе подобных и видит, что у них получается жить без алкоголя, у него и появляется надежда, желание. Именно так произошло со мной. Услышав истории других алкоголиков, я понял, что такой же, шаг за шагом начались изменения в моей жизни. Конечно, проблемы сразу не ушли, были и долги, и пошатнувшееся здоровье. Поначалу казалось, что невозможно разрубить этот гордиев узел. Но постепенно проблемы решались. Изменился взгляд на жизнь — и появилась поддержка, а потом работа, семья и все остальное. МАКСИМ: — «Анонимные алкоголики» — это не панацея, возможно, кто-то найдет в жизни для себя иной способ избавиться от алкоголизма. Но мне и моим друзьям это помогло, я очень надеюсь, что поможет и другим. Мы активно сотрудничаем с наркологами. О нас знает медицинское сообщество. Почти половина из тех, кто приходит к нам, с первых же занятий начинают следовать программе АА и, в конце концов, приходят к полному отказу от спиртного, четверть раздумывает, приходит, уходит, возвращается, так, например, было со мной. А как-то к нам пришла женщина спустя пять лет после своего первого посещения группы и сказала, что у нее больше нет сил бороться. Остальные — это те, кто не понял и не принял нашей программы, но все же о ней знает.

По каждому поводу

Пока выпивоха будет отрицать свою зависимость, ничего не сдвинется с места. На сайтах общественных организаций и наркологических служб, как правило, можно пройти различные тесты, чтобы определить, действительно ли у человека присутствует алкогольная зависимость. Мы же предлагаем рассмотреть схему из пяти главных признаков алкоголизма.

Признак № 1.

Потеря контроля над выпитым.

Признак № 2.

Вечно подавленное настроение в трезвости (наличие абстинентного синдрома).

Признак № 3.

Резкая смена настроения при возможности выпить.

Признак № 4.

Отрицание алкоголизма.

Признак № 5.

Использование любой возможности выпить.

По словам медиков, со временем появляются и другие прогрессирующие признаки: возрастает толерантность к алкоголю — человеку требуется все больше выпивки, чтобы получить тот же кайф; становятся очевидными проблемы в психическом состоянии: замкнутость, агрессивность, депрессия в трезвости приобретают постоянный характер; появляется ригидность мышления (негибкость), выраженная в неспособности менять свое поведение. Если признаки алкоголизма налицо, не стоит закрывать глаза: как говорится, легче не станет, а проблема будет только усугубляться.

Фото p2.zoon.ru: Многие из тех, кто обрел трезвость благодаря движению анонимных алкоголиков, теперь делятся историями своего выздоровления с другими.