Филиал АО «Управление отходами» принял участие в заседании инициативной группы по созданию Ассоциации предприятий отрасли переработки сырья и отходов «Экотехнопарк Чувашии»

Под руководством министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Ивана Исаева состоялось заседание инициативной группы по вопросу создания Ассоциации «Экотехнопарк Чувашии».

В заседании также участвовали представители ООО «НПО Экология», ООО «Строительные покрытия», ООО «Эковата», ООО «МВК «Экоцентр», филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарск, индивидуальные предприниматели и представители регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество».

Участники заседания обсудили: ситуацию, сложившуюся в отрасли переработки ресурсов и отходов на территории Чувашской Республики, а также перспективы ее развития; создание Ассоциации предприятий отрасли переработки сырья и отходов.

В ходе обсуждений было принято решение избрать председателем Ассоциации предприятий отрасли переработки сырья и отходов «Экотехнопарк Чувашии» Сергея Лебедева, координатора федерального партийного проекта «Чистая страна» в Чувашской Республике. Участники также определили дату учредительного собрания – 6 декабря 2019 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2024 году должна быть сформирована комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и потребления. К 2024 году 36% твердых коммунальных отходов должны направляться на утилизацию, 60% твердых коммунальных отходов – на обработку.

Согласно Стратегии экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года, одной из основных задач государства и общества является стимулирование внедрения наилучших доступных технологий, создание удовлетворяющих современным экологическим требованиям и стандартам объектов, используемых для размещения, утилизации, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, а также увеличение объема повторного применения отходов производства и потребления за счет субсидирования и предоставления налоговых и тарифных льгот, других форм поддержки.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев поручил выработать конкретные механизмы поддержки инвестиционных проектов в сфере утилизации ТКО. Должна быть сформирована полноценная система регулирования, созданы действенные инструменты, которые позволят навести порядок в этой сфере.

Основная цель формирования регионального кластера предприятий сортировки и глубокой переработки отходов – снижение объемов полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в отечественном производстве, создание новых предприятий и рабочих мест.

Необходимо создать замкнутый цикл обращения с отходами, упорядочить данную отрасль, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан республики.