Деликатесы для спецконтингента начали готовить в колонии №9

Автор: Марина ИвановаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уникальное для исправительных учреждений Чувашии производство заработало в колонии № 9 УФСИН России. Здесь начали перерабатывать мясо, и первая партия различных копченостей уже готова порадовать потребителей.

Надо отметить, что продукция в основном будет поставляться в колонии республики для осужденных. Но не в качестве обязательного питания, пояснили в УФСИН по Чувашии. При этом каждый работающий заключенный в счет своей заработной платы может заказать мясные изделия через сетевой магазин учреждения — ФГУП «Калужский».

Всего в производство вложено порядка 650 тысяч рублей. В учреждении уверены, что оно быстро оправдает себя и уже задумываются над открытием еще одного цеха. Это позволит не только увеличить объемы выпуска, но и даст возможность создать дополнительные рабочие места для осужденных. Ведь с открытием еще одного цеха придется увеличивать и поголовье свиней в собственном хозяйстве колонии. Сегодня свинокомплекс насчитывает около 150 голов.

Здесь всерьез задумываются и о расширении ассортимента. Изучают спрос на мясную продукцию. И не исключено, что в ближайшем будущем среди производимой продукции в колонии появится значительный выбор мясных деликатесов.

Опубликовано: 29 ноября 2019 г.


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