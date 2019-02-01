Деликатесы для спецконтингента начали готовить в колонии №9

Уникальное для исправительных учреждений Чувашии производство заработало в колонии № 9 УФСИН России. Здесь начали перерабатывать мясо, и первая партия различных копченостей уже готова порадовать потребителей.

Надо отметить, что продукция в основном будет поставляться в колонии республики для осужденных. Но не в качестве обязательного питания, пояснили в УФСИН по Чувашии. При этом каждый работающий заключенный в счет своей заработной платы может заказать мясные изделия через сетевой магазин учреждения — ФГУП «Калужский».

Всего в производство вложено порядка 650 тысяч рублей. В учреждении уверены, что оно быстро оправдает себя и уже задумываются над открытием еще одного цеха. Это позволит не только увеличить объемы выпуска, но и даст возможность создать дополнительные рабочие места для осужденных. Ведь с открытием еще одного цеха придется увеличивать и поголовье свиней в собственном хозяйстве колонии. Сегодня свинокомплекс насчитывает около 150 голов.

Здесь всерьез задумываются и о расширении ассортимента. Изучают спрос на мясную продукцию. И не исключено, что в ближайшем будущем среди производимой продукции в колонии появится значительный выбор мясных деликатесов.