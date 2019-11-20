Эскроу шагает по стране

Количество счетов эскроу по договорам участия в долевом строительстве удвоилось за два месяца, сообщает пресс-служба Банка России.

Число счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, и сумма средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за два месяца возросли более чем в два раза — с 10,1 тыс. счетов и 30,2 млрд рублей на 26 августа до 23,2 тыс. счетов и 73,8 млрд рублей на 28 октября 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

Если в январе–мае 2019 года ежемесячный прирост составлял 200–800 счетов эскроу, то с августа их количество ежемесячно увеличивается в стране более чем на 5 тысяч.

За два месяца возросло количество кредитных договоров, заключенных с застройщиками на финансирование проектов долевого строительства, — с 315 до 519, а суммы договоров — с 306,3 млрд до 640,9 млрд рублей.

Расширяется география проектного финансирования. На 1 июля 2019 года проекты, работающие по новой схеме финансирования (по которым открыты счета эскроу и (или) заключены кредитные договоры), были в 50 субъектах России. На 28 октября 2019 года такие проекты реализуются уже в 68 регионах.

В 12 регионах есть проекты долевого строительства, по которым около 900 счетов эскроу раскрыты в связи с вводом объектов в эксплуатацию и передачей квартир в собственность участникам долевого строительства. Почти 1,6 млрд рублей с этих счетов перечислены застройщикам и в погашение банковских кредитов, предоставленных застройщикам. Таким образом, по этим объектам строительства предусмотренная законодательством схема реализована на всех этапах — от открытия счетов эскроу и (или) предоставления финансирования и до раскрытия счетов эскроу.

Андрей Петров

Фото: С 1 июля застройщики не могут самостоятельно привлекать деньги дольщиков на новые проекты, вместо этого физические лица кладут средства на эскроу-счета, а компания получает банковский кредит.