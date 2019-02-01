Принят бюджет Чувашской Республики на 2020 год

Поддержка из федерального центра увеличится

На состоявшейся вчера 36-й сессии Госсовета республики во втором, окончательном, чтении принят закон о республиканском бюджете Чувашии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Предваряя обсуждение, вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина отметила, что главный финансовый документ сбалансирован, консолидирован и обеспечивает мобильность общественных финансов. За последние десять лет расходы бюджета выросли в 1,9 раза. При этом наблюдается увеличение расходов на инвестиционные цели. По данному показателю республика по итогам 2018 года была на третьем месте среди субъектов ПФО.

Министр напомнила, что доходы консолидированного бюджета в 2020 году оцениваются в объеме 63,8 млрд рублей, поступления в республиканский бюджет — в сумме 55,6 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета в 2020 году запланированы в объеме 55,4 млрд рублей. (Подробнее о принятом бюджете — в интервью министра в сегодняшнем номере газеты).

ВАЛЕНТИН ШУРЧАНОВ,

депутат Государственной Думы (заместитель председателя фракции КПРФ): «В Государственной Думе все время жалуются депутаты, почему вот эти 10 регионов.., почему им дают дополнительную помощь. Выгода включения (от СЧ – Чувашии) в эти 10 регионов заключается в том, что по всем инвестиционным проектам, которые финансируются из федерального бюджета, уровень софинансирования со стороны федерального бюджета будет составлять 99%. Строители, с которыми я в республике говорил, в целом довольны тем, что мы вошли в состав этих регионов. Этим 10 регионам в первую очередь будут выделяться школьные автобусы и машины скорой медицинской помощи. <…> Индивидуальная госпрограмма республики пока не утверждена, если она будет утверждена, будет дополнительно финансироваться. При нынешней финансово-бюджетной политике нужно воспользоваться этим преимуществом. Мудрость министерства финансов и правительства республики заключается в том, что доходы надо уменьшать перед федеральным отчетом, а расходы надо повышать. Если умело это все сделать, то в конечном итоге, действительно, можно получить дополнительную помощь».

Выступивший в прениях по докладу депутат Петр Краснов говорил о необходимости более эффективного использования средств Дорожного фонда и перераспределении полномочий в содержании дорожной сети. Некоторые его коллеги касались темы поддержки сельского хозяйства, в частности, молочного животноводства, а также малого и среднего бизнеса.

На сессии также одобрен во втором чтении закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты также приняли закон о внесении изменений в республиканский бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующие изменения утверждены и в закон о бюджете фонда медицинского страхования на этот же период. Приняты также в первом и втором чтениях поправки в закон о выборах в органы местного самоуправления в Чувашии.

Фото cap.ru: Бюджет республики — это новые дороги и социальные объекты.