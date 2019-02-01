В Новочебоксарске открылся детский технопарк «Кванториум»

Автор: Максим ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
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Опубликовано: 28 ноября 2019 г.


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