Михаил Игнатьев и Омар Муртузалиев обсудили вопросы развития единоборств

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И традиции, и колорит

Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России Омаром Муртузалиевым, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Обсуждались итоги открытого Кубка России по вольной борьбе среди женщин на призы Главы республики, а также вопросы развития единоборств.

Омар Муртузалиев отметил высокий уровень организации турнира, подчеркнув, что в республике имеется огромный потенциал для проведения чемпионата Европы и чемпионата мира. Он выразил готовность поддержать Чувашию в данном вопросе. В ходе беседы, в частности, отмечено, что чувашский национальный колорит, народные традиции, самобытность являются дополнительным преимуществом, поскольку особо ценятся у иностранцев.

Михаил Игнатьев поблагодарил за оценку спортивных возможностей региона, подчеркнув, что в Чувашии создана необходимая инфраструктура для проведения соревнований самого высокого уровня. Важно еще, что спортивная борьба является одним из самых доступных, популярных и массовых видов спорта. Особенно сильны в Чувашии спортивные традиции в вольной борьбе среди женщин.

Опубликовано: 26 ноября 2019 г.


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