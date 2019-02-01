И за крупную мзду, и за мелкую грозит статья

Взятки предлагать — себе дороже

Если человек, занимающий какую-либо должность, пожелает помочь другу, куму, свату или брату, пользуясь своими полномочиями, то вполне может нарушить закон…

«Скотское» дело

Недавно выслушал обвинительный приговор заведующий Чичканским ветеринарным участком Комсомольской районной ветстанции по борьбе с болезнями животных. Для начала, как установлено следствием и судом, он сподобился на служебный подлог.

Весной этого года заведующий вносил в ветеринарные справки, предназначенные для гражданина, с которым он был в дружеских отношениях, заведомо ложные сведения о проведении ветеринарного клинического осмотра 19 голов крупного рогатого скота, направляемого на убой, хотя фактически такого осмотра не было. Эти факты были выявлены Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Когда о проделках заведующего стало известно правоохранителям, он, в надежде избежать возбуждения уголовного дела, попытался дать взятку оперуполномоченному уголовного розыска МО МВД России «Комсомольский» — 50 тысяч рублей, однако ничего не вышло, служивый пачкать взяткой полицейский мундир не стал.

Подсудимый вину признал в полном объеме, уголовное дело по его ходатайству рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. За служебный подлог и покушение на дачу взятки должностному лицу суд приговорил заведующего ветеринарным участком к трем годам условного лишения свободы со штрафом в 80 тысяч рублей. Также он на два года лишен права занимать должности в государственной ветеринарной службе. А 50-тысячная взятка по приговору суда обращена в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя (индивидуальный предприниматель), обвиняемого в даче взятки судебному приставу-исполнителю, в ведении которого находились исполнительные производства о взыскании с него задолженности на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Взяткодатель полагал, что за вознаграждение пристав отменит наложенное на него ограничение на выезд за пределы РФ, а также окончит эти производства в связи с отсутствием имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Все вышло намного хуже. Предприниматель передал приставу 10 тысяч рублей из 20 тысяч обещанных за содействие. Только служивый отказался от денежной подачки. Взяткодателя ждет суд, дело туда уже передано, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Нынешним летом 27-летний житель Чебоксар, занимающийся деятельностью от имени своего отца, индивидуального предпринимателя, через посредника передал взятку в 200 тысяч рублей сотруднице Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Деньги предназначались за обеспечение вышеупомянутому предпринимателю победы в открытом конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автотранспортом по межмуниципальному маршруту. Но сотрудница министерства не пошла на сделку. Расследование уголовного дела уже завершено, оно передано в суд. Скамья подсудимых уготована и для посредника.

Противоправные действия обвиняемых были пресечены при оперативном взаимодействии следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников регионального УФСБ.

Заплатят больше, чем предложили

Довольно часто в ходу мелкие взятки, хотя для иного человека проститься даже с тысячной купюрой недешево. Если, конечно, тот, кому она предназначена, возьмет деньги. Именно такую сумму пытался вручить полицейскому 36-летний житель Алатыря, кстати, не имеющий постоянного места работы.

По версии следствия, в нынешнем октябре стражи порядка остановили в общественном месте нетрезвого мужчину (административное правонарушение). После поездки в медучреждение для соответствующего освидетельствования нарушителя доставили для разбирательства в ОВД.

Чтобы избежать грядущего административного наказания, в том числе и за неповиновение сотрудникам полиции, мужчина решил вручить одному из них тысячу рублей. Так и стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас расследуется. Кроме того, за совершенные правонарушения его оштрафовали на 600 рублей, плюс пять суток административного ареста.

В суде находится и аналогичное дело, расследованное в отношении 25-летнего жителя поселка Урмары. Он тоже находился в изрядном подпитии около многоквартирного дома, и чтобы разрулить ситуацию, предложил одному из полицейских тысячу рублей, а другому четыре тысячи…

Между тем штрафы за такое преступление нехилые — могут быть взысканы в десятикратном размере от суммы взятки.

Попадаются и взяткодатели–иностранцы. В Аликовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина из ближнего зарубежья, обвиняемого в покушении на дачу мелкой взятки сотруднику ГИБДД. По версии следствия, в сентябре этого года в селе Аликово инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением мужчины, который не пристегнул ремень безопасности. И тот решил тысячной купюрой «успокоить» сотрудника…

Еще один гражданин из этой же зарубежной республики уже выслушал приговор за перевозку двух соотечественников-нелегалов и покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Он был оштрафован на 5 тысяч рублей с учетом того, что ранее не судим.

Фото twitter.com: По данным МВД РФ, за 8 месяцев этого года расследовано более 15 тыс. преступлений коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек.