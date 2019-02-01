Михаил Игнатьев дал интервью информагентству «Россия сегодня»

Скоростное шоссе и сильные стороны Чувашии

20 ноября в рамках рабочего визита в Москву Михаил Игнатьев ответил на вопросы корреспондентов информагентства «Россия сегодня», сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии.

Часть вопросов была посвящена развитию транспортной инфраструктуры. Михаил Игнатьев рассказал, какие региональные проекты реализуются сегодня в Чувашии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отдельно обсуждался ход реализации проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань». Трасса пройдет через шесть районов Чувашии. В настоящее время вся нормативно­правовая база по реализации данного проекта разработана и актуализирована.

Отвечая на вопросы о сильных сторонах республики, Михаил Игнатьев рассказал о развитии сфер здравоохранения и образования, а также промышленности. Одной из важнейших отраслей является агропромышленный комплекс, который играет ведущую роль в экономике Чувашии, — 6,7% работающих в АПК производят 15% валового регионального продукта. За последние пять лет продукция сельского хозяйства в структуре ВРП выросла почти на треть. Производство сельскохозяйственной продукции на 1 га посевной площади в республике в полтора раза превышает средний показатель по ПФО и на 8,1% по России. По производству картофеля на 100 га сельхозугодий республика занимает первое место в ПФО, по производству молока, овощей — второе место, всей сельскохозяйственной продукции, мяса, зерна — третье место.

Корреспонденты также поинтересовались у Михаила Игнатьева судьбой Чувашкредитпромбанка, у которого 7 ноября Банк России отозвал лицензию. Глава республики отметил, что на данном этапе временная администрация изучает состояние активов банка в целях принятия дальнейших решений. Все вклады физических лиц и малых предприятий застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Вклады будут возвращены в сумме не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Остальная сумма будет включена в обязательства банка.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям, уже начались. Правительство республики держит ситуацию на контроле, управляет в ручном режиме.

Сергей Алексеев