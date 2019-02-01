Чтобы родить здорового ребенка, нужно беречь репродуктивное здоровье смолоду

Мама жизнь подарила…

В этом году День матери в России отмечается 24 ноября. Этот особенный праздник подчеркивает значение главного человека в нашей жизни — мамы. А начинается путь к материнству еще с подросткового возраста, когда организм девочки начинает «взрослеть», и здесь появляются вопросы к гинекологу. В Чебоксарах вот уже более 15 лет специалисты Отделения охраны репродуктивного здоровья БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии принимают девочек-подростков на консультации и лечение. Кто-то приходит на прием с мамой, кто-то самостоятельно.

…Татьяна Иванова учится в девятом классе. О том, что в Чебоксарах есть такое отделение, она узнала, когда специалисты центра проводили лекцию в школе. Они рассказали, как и зачем нужно заботиться о своем здоровье еще с подросткового возраста. И вот девушка набралась смелости и пришла на прием. Как и многих других, ее волновали вопросы, касающиеся профилактики заболеваний. «Главное, что у нас с доктором сложился хороший контакт», — отмечает Татьяна.

Когда женщина становится матерью, она открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение. Но, к сожалению, не все готовы при возникшей беременности родить ребенка, дать ему право на жизнь. «Я хочу прервать беременность», «Я не хочу этого ребенка», — эти фразы врачи Отделения охраны репродуктивного здоровья слышали не раз. Но за годы его работы благодаря кропотливой работе гинекологов и психологов мотивировать к деторождению удалось около 500 женщин, которые изначально не хотели этого — то ли по глупости, то ли оказавшись в сложной жизненной ситуации. И когда ребеночек все же рождается, для специалистов центра это лучшая награда!

«Когда ко мне на прием приходят девушки в положении, моя главная задача — донести информацию о последствиях аборта и, конечно, рассказать о возможностях сохранения беременности. После чего девушка или пара берет паузу, или по-другому «дни тишины», — для того чтобы подумать и окончательно принять решение. И если спустя год-два к нам приходят молодые родители уже с ребенком и благодарят за наш труд, так приятно видеть счастливые глаза мам и пап!»— рассказывает медицинский психолог Отделения охраны репродуктивного здоровья Ольга Емельянова.

Еще одна проблема, с которой сталкивается в своей работе психолог Ольга Емельянова, — современные девчонки стараются быть похожими на «фитоняшек» из Инстаграм. Фитоняшки — это такое движение девушек, стремящихся приблизить к идеалу свой внешний вид, особенно фигуру. Чтобы добиться максимального результата от упражнений, они прибегают к строгим ограничениям в пище. Глядя на них, девочки-подростки тоже старательно худеют — выстраивая программу питания самостоятельно, посредством Интернета, а не с помощью специалистов. Результат таких действий — сбой менструального цикла, что, как известно, пагубно сказывается на здоровье будущей мамы. К счастью, многие из пациенток Отделения работают над собой совместно с психологом, и их физическое состояние приходит в норму.

Вот уже четвертый год подряд сотрудники Отделения Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии принимают участие во Всероссийском конкурсе «Святость материнства». Его главная цель — защита материнства и детства. Каждый раз это важное мероприятие собирает большое количество участников. Руководители медицинских организаций, врачи акушеры-гинекологи, психологи, специалисты по социальной работе — все они приезжают в Москву из разных уголков России, чтобы поделиться наработанным опытом и, конечно, заявить о себе. В этом году по итогам конкурса были награждены 28 лауреатов, в их числе и специалисты из Чувашии.

«Для нас уже стало доброй традицией участие в этом конкурсе, и каждый год мы приезжаем с наградами. В этот — в номинации «Лучшая командная работа по доабортному консультированию и просветительской деятельности». Сейчас наша главная миссия — реализация в Чувашии проекта по сохранению и укреплению здоровья подростков. Ведь от физического и эмоционального состояния парней и девушек зависит, какое они дадут потомство в будущем. Для сохранения народа важно, чтобы в каждой семье рождалось более двух детей. Кроме того, нельзя забывать и об укреплении семейных ценностей», — отмечает Маргарита Мардоян, главный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Чувашии и ПФО.

Анастасия Ковалева

Фото Максима Васильева: В Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела.