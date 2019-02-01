Принят законопроект об установлении границы между Чувашской Республикой и Ульяновской областью

На состоявшемся на днях заседании Госсовета Чувашии был одобрен проект закона «Об утверждении заключения Соглашения об установлении границы между Чувашской Республикой и Ульяновской областью», сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Проект этого закона разработан в целях утверждения заключения Соглашения об установлении границы между двумя регионами, подписанного Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

Утверждение заключенного Соглашения не приведет к фактическому изменению границы и площади территории нашей республики.

Чувашская Республика граничит с пятью регионами. Границы с тремя субъектами Российской Федерации уже поставлены на кадастровый учет (в 2017 году — Нижегородская область и Республика Мордовия, в 2018 году — Ульяновская область).

В настоящее время ведется работа по согласованию границ с оставшимися соседями — республиками Марий Эл и Татарстан.

Сергей Алексеев