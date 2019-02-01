Кассовая реформа продолжается

В уходящем году налоговыми органами по Чувашской Республике завершен третий этап реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

В настоящее время по итогам всех этапов реформы в Чувашии зарегистрировано более 30 тыс. «умных» касс, что в 2,3 раза превышает дореформенный парк контрольно-кассовой техники.

Но кассовая реформа не завершена. До 1 июля 2021 года онлайн–кассы должны установить индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, если вид их деятельности связан с выполнением работ, оказанием услуг либо реализацией товаров собственного производства.

Кроме того, продолжится внедрение контрольно-кассовой техники в сферах транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, в которых до 1 июля текущего года действовал мораторий на применение мер административной ответственности за нарушение частей 2 — 4 и 6 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Петр Владимиров