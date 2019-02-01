Помощники бескорыстные, продавцы обеспеченные

Но проверяющие этому не поверили

Качественный товар по приемлемым ценам, безукоризненная чистота на прилавках, обходительные продавцы — это видимая всем сторона торгового бизнеса, и она привлекает клиентов. Но за притягивающим покупателей фасадом, бывает, скрываются огрехи, особенно часто — фискальные.

В адрес налоговиков поступила информация, касающаяся индивидуального предпринимателя N, который якобы рассчитывается с наемными работниками по «серой» схеме, допускает нарушения в использовании контрольно-кассовой техники.

В рейд на осмотр мест осуществления предпринимательской деятельности отправились сотрудники налоговой службы Ульяна Коробкова, Евгений Андреев, заведующая сектором торговли Калининского района г. Чебоксары Татьяна Чекушкина, пригласив корреспондента «СЧ».

Первый адрес — один из городских рынков, на котором N держит оптовый склад. Он открыт, мужчина в рабочей одежде отпускает товар. От разговора отказывается, дескать, я не хозяин, сейчас позвоню ему, с ним и беседуйте. Через несколько минут прибывает хозяин, отпирает офисный закуточек. Проверяющие изучают кассовые чеки и на каждом вместо положенных по федеральному закону № 54 «О применении контрольно–кассовой техники и осуществлении расчетов в РФ» данных кассира видят реквизиты самого индивидуального предпринимателя. «Не знал этого правила, — удивляется N. — Как оформили на меня в налоговой инспекции кассовый аппарат, так он и работает».

Проверяющие интересуются помощником, которого уже и след простыл. «Он не мой помощник, ходит по рынку, всем помогает. Как зовут, знаю, а фамилию — нет. Я обычно сам все делаю, к нему очень редко обращаюсь», — поясняет предприниматель. «Ну вы же платите ему за услугу?» — уточняют проверяющие. «Нет, — отрицает собеседник, — разве что чаем, кофе угощу. Это ведь не запрещено?» «Это оплата в натуральном виде, то есть продуктами», — специалисты упорно не верят в альтруистические наклонности «общего» помощника. «Я ему не плачу», — стоит на своем предприниматель.

Диалог заходит в тупик, и проверяющие меняют тему, заводя разговор о количестве торговых точек. У N, помимо этого склада, есть розничный магазинчик в микрорайоне и второй оптовый склад на другом рынке, который он разрешает осмотреть. Предприниматель отбывает на своей машине, проверяющие следом — на служебной.

СПРАВОЧНО С начала текущего года ИФНС России по г. Чебоксары совместно с городской администрацией обследовала 1672 места осуществления предпринимательской деятельности; заслушано 2084 работодателя, выплачивающих низкую заработную плату или вовсе не выплачивающих ее. В январе — октябре 2019 года по итогам работы комиссии по легализации налоговой базы в бюджет дополнительно поступил НДФЛ в размере 16715 тыс. руб., страховые взносы в сумме 29599 тыс. руб.

Второй мини-офис тоже на замке. «Сегодня здесь еще не был», — открывая, говорит N, отрицая наличие помощников и в этой точке. Внутри уютно, тепло — у стены стоит включенный обогреватель, горячий. Как так? Кто включил? «Я на ночь иногда оставляю», — не задерживается с ответом хозяин.

После проверки применения контрольно-кассовой техники участники рейда хотят посмотреть, как обстоят дела в третьей торговой точке. На выходе сталкиваются с мужчиной — видимо, это оптовый покупатель, приехавший за товаром. Но нашему предпринимателю сейчас не до него, он садится в машину и первым отбывает к розничному магазину. Проверяющие — следом.

Однако спустя пять минут рейд поворачивает назад. И не напрасно. Из дверей только что накрепко запертого офиса выходит мужчина в рабочей одежде. Внутри хозяйничает изящно одетая дама, как выяснилось, супруга N. Она слегка опешила от внезапной встречи с проверяющими. Поясняет, что иногда помогает мужу. Вот, заехала ненадолго — подождать, пока тот привезет из школы ребенка, за которым сейчас отправился. А так у нее, как у частного предпринимателя, есть своя торговая точка. Почему она не там? Да потому, что покупателей по утрам не бывает, только после обеда, и часа в три она в свой магазинчик поедет — впервые за сегодняшний день.

По пути в торговую точку N проверяющие заглядывают в магазинчик его супруги, который пришлось долго искать, привлекая внимание соседствующих продавцов. Продовольственный отсек действительно не функционирует, однако на прилавке — оставленные впопыхах кассовые чеки, выбитые утром того же дня. Соседки-продавщицы настороженны и немногословны.

А N уже заждался десант в своем розничном магазине, где торгует молодая продавщица. Она рассказывает, что работает с напарницей на полставки, неполный день, два через два, кроме выходных… «Но вот же у вас вывеска: часы работы с 8 до 21, без выходных», — указывают на несоответствие проверяющие. «Я сам в выходные выхожу», — приходит на выручку хозяин. Однако графика работы продавцов у него не оказалось. Все явки, говорит, держу в голове.

Удивляет и заработок продавщицы — 5750 рублей при среднеотраслевых 21000. Но она уверяет, что и работой, и зарплатой довольна, так как важнее всего свободное время для ребенка, который только что пошел в школу. А деньгами муж обеспечивает…

На этой позитивной ноте проверяющие попрощались с тружениками прилавка, выписав предпринимателю N «приглашение» в налоговую инспекцию на комиссию по борьбе с неформальной занятостью. На комиссию он пришел и обещал составить на продавцов трудовые договоры, переведя их на полную ставку. А вот по «общим» помощникам вопрос пока остался.

Но если сегодня все помощники–«альтруисты» довольны, это не значит, что так будет всегда. Велик риск стать заложником ситуации. Вот один из последних инцидентов, в котором сейчас разбираются налоговая инспекция города Чебоксары, госинспекция труда и прокуратура. Отправной точкой послужила жалоба бывшего работника шиномонтажной мастерской, который скрупулезно изложил, как он, примерно такой же «общий» помощник, работающий на полставки, вкалывал целыми днями с 2015 по 2018 год, а получал за это жалкие крохи. Понятно, что он лукавит, и поначалу зарплата «в конверте» его очень даже устраивала. Иначе почему он смиренно молчал целых три года? Но, видимо, случился конфликт с работодателем — и теперь тому, возможно, предстоят немалые траты, особенно по налогам, с учетом пеней и штрафов.