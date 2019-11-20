Бюджет Чувашской Республики принят в первом чтении

Вкладчикам возвращают деньги

История с «Чувашкредит-промбанком» вышла на парламентский уровень. На состоявшейся позавчера 36 сессии Госсовета республики (первый этап) депутаты заслушали информацию премьер-министра Ивана Моторина о ситуации, сложившейся в связи с отзывом лицензии у этого финансового учреждения.

Свои сбережения в банке хранили почти 37 тыс. вкладчиков, в том числе 35 тыс. физических лиц, напомнил докладчик. Сумма всех обязательств по вкладам составляет более 3,3 млрд рублей, 2,7 млрд из них — перед физлицами и индивидуальными предпринимателями, субъектами малого бизнеса — более 600 млн рублей.

Как уже сообщалось, с 18 ноября идут выплаты денег. На 19 число 390 человек получили страховые суммы в общем объеме порядка 250 млн рублей, сообщил премьер. То есть около 9% вкладчикам вернули деньги в течение одного дня, а в течение месяца их получит большая часть клиентов. Идет работа по уточнению активов банка, в ней участвуют представители Агентства по страхованию вкладов.

Наибольшее опасение у депутатов вызывает судьба более сотни управляющих компаний, державших счета в ЧКПБ. По данным главы правительства, у УК «Платина» там зависли более 10 млн рублей, а у МУП «Водоканал» и вовсе 79 млн рублей. Часть своих средств могут потерять свыше трехсот клиентов, имевших вклады больше страховой суммы — в 1,4 млн рублей. Премьер отверг утверждение одного из депутатов, будто правительство республики понуждало коммунальщиков размещать свои средства именно в ЧКПБ.

Иван Моторин также опроверг утверждение о том, что республике в банке принадлежало 59,9% акций. «Доведите до нас документ, где есть такие сведения, и мы продолжим дискуссию с его автором, который, судя по всему, плохо считает, — сказал Моторин. — Доля республики составляет 36,24%. Мажоритарная, то есть контрольная ее доля была «размыта» еще в 2005 году».

Далее парламентарии приступили к обсуждению проекта закона о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В своем докладе вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина сообщила, что доходы консолидированного бюджета в 2020 году оцениваются в объеме 63,8 млрд рублей, а поступления в республиканский бюджет — в сумме 55,6 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета планируются в сумме 55,4 млрд рублей.

Главное внимание уделяется национальным целям развития, определенным Президентом страны в майском указе 2018 года. А также указу Главы Чувашии о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения. На реализацию региональных проектов в следующем году предусмотрено 9,7 млрд рублей, на выполнение мероприятий указа — 3,4 млрд рублей. Приоритеты в расходах отдаются развитию инфраструктуры, социальной сферы, повышению качества жизни населения. При формировании бюджета учтено повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 октября 2019 года — на 4,3%, с 1 октября 2020 года — на 3%. Расходы на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в 2020 году намечаются в сумме 996,9 млн рублей, что втрое выше уровня нынешнего года. Данная выплата будет осуществляться в размере 9541 рубль до достижения ребенком возраста трех лет вместо возраста полутора лет, установленного в настоящее время.

На развитие дорожного хозяйства в следующем году предусматривается 4,8 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог, 1,2 млрд рублей — на строительство.

Заместитель председателя Госсовета — председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Юрий Кислов высказал ряд замечаний. В частности, затягивание разработки документации, ее экспертиза, сложные и длительные закупочные процедуры сдерживают своевременное, поэтапное исполнение бюджета. Муниципалитетам также необходимо добиться достоверного прогнозирования доходов и принятия обеспеченных финансовыми источниками расходов.

На сессии в первом чтении принят бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Проект представил министр здравоохранения Владимир Викторов. Одобрен также законопроект об утверждении дополнительных соглашений к документам о предоставлении бюджету республики из федерального бюджета кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета региона.

В рамках сессии состоялся правительственный час по теме реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». Как отметил в своем докладе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко, в 2017-2018 годах в муниципальных образованиях благоустроено 116 дворовых территорий, 37 общественных пространств и 4 парка, установлено более 400 элементов спортивного и свыше 350 игрового оборудования. На эти цели из бюджетов различных уровней направлено около 600 млн рублей.

В 2019 году на реализацию регионального проекта было запланировано направить 389,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 383,1 млн рублей, республиканского — 2,7 млн рублей, местных бюджетов — 3,5 млн рублей. На сегодня работы по благоустройству завершены на 41 объекте.

В целом по разным программам в этом году совместно с Минтрансом, Минстроем и Минсельхозом на благоустройство дворовых и общественных территорий в республике планируется направить около 530 млн рублей.

В благоустройстве территорий населенных пунктов особенно важно учитывать мнение местных жителей, считает министр. Поэтому при проведении республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики и рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в полной мере учитывается мнение и желание граждан.

Фото cheb.ws: В этом году на благоустройство дворовых и общественных территорий в Чувашии будет направлено 530 млн рублей.