Оплата наложенным платежом не гарантирует соответствие товара заявленному

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

28-летний житель Чебоксарского района решил приобрести холодильную установку на одном из интернет-сайтов. Связавшись с продавцом, потерпевший договорился о покупке оборудования и пересылке его по почте. Денежные средства в размере свыше 31 тысяч рублей покупатель перевел наложенным платежом, однако после этого связь с продавцом прервалась, а учетная запись была удалена. 

Если вас просят перечислить деньги до получения товара, скорее всего вы общаетесь с мошенником. При оплате наложенным платежом вам гарантируется только получение посылки, но при этом ее содержимое может быть иным.

Представители «Почты России» рекомендуют при совершении сделки попросить продавца отправить вам посылку вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять ее, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя.

Опубликовано: 20 ноября 2019 г.


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