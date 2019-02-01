Осужден бывший директор школы в Ядринском районе

Бывший директор школы в Ядринском районе осужден за мошенничество и хищение имущества с использованием служебного положения.

Молодой руководитель занимал должность директора всего два года и был освобожден от нее по многочисленным жалобам в контролирующие образовательные учреждения органы. Когда к проверке этих сообщений подключился сотрудник группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ядринскому району, причины недовольства людей получили объяснение.

Получив бразды правления в свои руки, школьный босс не смог удержаться в рамках закона. Пригласив в кабинет троих учителей, директор объявил, что по итогам внеплановой проверки школа подверглась штрафу в сумме 30 тыс. рублей. Для его оплаты шеф предложил такую схему: он подписывает приказ о премировании этих преподавателей, а они отдают премии ему. Подчиненные согласились, и в карман мошенника от образования упало 24 тыс. рублей.

Затем в школе не досчитались двух ноутбуков стоимостью около 70 тыс. рублей, приобретенных при том же начальстве. Сначала 26-летний мужчина, которого на тот момент уже «попросили» с должности, воспринял звонок с прежнего места работы как оскорбление: мол, ищите ноутбуки в школе, я знать ничего о них не знаю. Но позже все же привез персональные компьютеры обратно в учебное заведение. Привез тайком, ночью, вызвав к порогу школьного охранника.

В итоге следствие ОМВД России по Ядринскому району предъявило местному жителю, чья работа теперь никак не связана с системой образования, обвинение в мошенничестве путем злоупотребления доверием (часть 3 статьи 159 УК РФ) и хищении имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ), причем совершенных с использованием служебного положения.

Вину свою, как сообщил начальник следственного отдела подполковник юстиции Алексей Ильин, бывший руководитель признал, ущерб возместил. В итоге за совершение данных преступлений, относящихся к категории тяжких, Ядринский районный суд приговорил подсудимого к штрафу в сумме 50 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ольга Андриянова