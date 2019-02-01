На Площади Республики в Чебоксарах устанавливают новогоднюю ель

За полтора месяца до нового 2020 года на Площади Республики в Чебоксарах начали устанавливать главный атрибут зимнего праздника — новогоднюю ель. Зеленую красавицу полностью смонтируют к началу декабря.

Рабочие уже собрали металлическое основание будущего новогоднего дерева. Ярус за ярусом елочка будет расти постепенно — ее высота достигнет 25 метров. Затем прочную конусообразную конструкцию оденут в нарядное зеленое платье и украсят эффектными гирляндами в национальном стиле. Этот новогодний праздник главная городская елка встретит уже в пятый раз. Впервые необычная пушистая красавица появилась на чебоксарской площади в преддверии 2016 года.

В прошлом году, напомним, городскую ель начали монтировать во второй половине ноября.