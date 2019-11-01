Акцизы помогут наполнить казну

А за озеленение надо поощрять весомей

Налоговые поступления от ряда подакцизных товаров будут полностью зачисляться в республиканский бюджет. Проект соответствующих поправок в отдельные законодательные акты республики в связи с изменениями в Бюджетный кодекс РФ принят на вчерашнем заседании правительства под председательством Главы республики Михаила Игнатьева.

Как доложила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, до сих пор норматив зачислений в республиканский бюджет от реализации этилового спирта и спиртосодержащей продукции составлял 50%, теперь будет 100%. Кроме этого штрафы за административные правонарушения в финансовой сфере в полном объеме будут поступать в бюджет, из которого были предоставлены средства.

Бюджетным кодексом также уточнены формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из региональных бюджетов местным. Им могут быть предоставлены дотации не только на выравнивание обеспеченности, но и на поддержку мер по бюджетной сбалансированности. Но муниципалитеты, получающие такие дотации, теперь обязаны будут заключать соглашения с Минфином Чувашии.

Прокурор республики Василий Пословский высказал предложение о расширении производства домашнего чувашского пива по традиционным технологиям на предпринимательской основе. Это не только поспособствует выпуску более качественной продукции, но также пополнит бюджет акцизами, если данные субъекты зарегистрируются в налоговой инспекции. Глава республики заметил, что данный вопрос уже обсуждался, он заслуживает внимания, если речь вести о предпринимателях. Но в условиях личного сельского подворья, где наиболее распространено домашнее пивоварение, выпускать напиток для реализации проблематично, так как для этого потребуется соблюдение многих технологических нормативов.

На заседании утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашии за 9 месяцев этого года, представленный Светланой Енилиной. А на 1 ноября текущего года, по ее словам, республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 45,9 млрд рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 16,1%, в том числе по собственным доходам — в объеме 25,1 млрд рублей, с ростом на 2,2%. Расходы республиканского бюджета исполнены в сумме 38 821,9 млн рублей, в том числе на образование — 13,2 млрд рублей; здравоохранение — 3,6 млрд рублей (с учетом средств ТФОМС — 15,8 млрд рублей).

Принято постановление о величинах прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам за третий квартал. Как доложил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 9285 рублей, для трудоспособных — 9875 рублей, для пенсионеров — 7576 рублей, для детей — 9254 рубля.

С мая по август в республике проходил ежегодный смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта, в котором участвовали 20 муниципалитетов. Были рассмотрены 47 комплектов конкурсных материалов по пяти номинациям.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко назвал победителей конкурса. Размер премий не очень большой — за первое место 40 тыс., за второе — почти вдвое меньше. Михаил Игнатьев поручил на будущее рассмотреть вопрос об увеличении призового фонда с учетом того, что благоустройство сел и городов — одно из важных направлений социальной политики в регионе.

Рассмотрены также другие важные вопросы. В частности, утверждены новые предельные ставки для инвентаризации жилищного фонда. По данным руководителя республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марины Кадиловой, они не менялись с 2012 года, хотя потребительские цены за это время выросли на 46%.