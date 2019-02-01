С 2020 года изменится земельный налог

Правительственная комиссия Чувашии на днях рассмотрела результаты проведенной в нынешнем году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.

В режиме видеоконференц-связи в заседании также участвовали представители администраций муниципальных районов и городских округов. Об итогах оценки земель доложили заместитель директора БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии Елена Павлова и ведущий оценщик этого бюджетного учреждения Яна Змеева.

В 2019 году на территории Чувашии проходили работы по государственной кадастровой оценке более 484195 земельных участков из земель населенных пунктов. Новую кадастровую оценку указанной категории земель планируется применить с 2020 года. Ранее, в прошлом году, бюджетное учреждение провело подготовительные работы по проведению этого важного мероприятия, включая мониторинг, сбор, систематизацию и обработку информации, необходимой для определения кадастровой стоимости.

После согласования головным Росреестром (г. Москва), как того требует федеральное законодательство, проект отчета был размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки (с 19.08 по 07.10.2019 года). В течение 50 дней собственники могли направить замечания, если таковые появились, в бюджетное учреждение, в том числе через МФЦ, лично, почтовым отправлением, с использованием сети Интернет, включая Портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Всего в бюджетное учреждение от собственников в целях уточнения характеристик объектов поступило более 400 замечаний к промежуточным отчетным документам. Все они рассмотрены, замечания учтены. БУ «Чуваштехинвентаризация» подготовлен отчет об итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и представлен в Росреестр (г. Москва), который по итогам рассмотрения 31.10.2019 принят без замечаний и признан соответствующим требованиям к отчету.

Справка «СЧ» Кадастровая оценка земель проводится в целях определения кадастровой стоимости земельных участков. Она применяется для налогообложения, определения арендной платы и цены при купле-продаже, использовании в качестве залога, осуществлении взноса в уставный капитал и других целей.

Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил, что отчет Правительственной комиссией одобряется. Принято решение о подготовке проекта постановления Кабмина об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории республики. В то же время премьер-министр поручил обратиться в Минэкономразвития России с предложениями по совершенствованию методических рекомендаций проведения государственной кадастровой оценки в целях сокращения споров.

По данным министра юстиции и имущественных отношений Чувашии Натальи Тимофеевой, по сравнению с предыдущим туром 2013 года количество объектов оценки увеличилось на 14 тысяч. «Наша задача сегодня — минимизировать оспаривание результатов государственной кадастровой оценки, максимально отработать в рамках подачи замечаний к проекту отчета. По законодательству юридические и физические лица могут оспорить результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, обратившись в комиссию по рассмотрению споров о результатах ее определения. Массовая кадастровая оценка не может соответствовать рыночной оценке. И это право собственника — заказать рыночную оценку объекта недвижимости», — подчеркнула министр.

Также Наталья Тимофеева обратилась к представителям муниципалитетов: «Вопросы государственной кадастровой оценки необходимо держать на контроле, проводить разъяснительную работу с населением, особенно с предпринимательским сообществом. Потому что это налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов».

Правительственной комиссией также был рассмотрен вопрос о ходе подготовки к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков из земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Чувашской Республики в 2020 году. Одобрен план мероприятий («дорожная карта») по проведению государственной кадастровой оценки земельных участков этих категорий на 2020 год.

Фото startupwithgerman.com: Новую кадастровую оценку земель населенных пунктов планируют применить с 2020 года.