Бюджет Чувашии ориентирован на устойчивость и экономический рост

Республиканский бюджет остается социально ориентированным, профицитным, а правительство берет на себя ответственность за исполнение взятых перед жителями Чувашии обязательств в полном объеме — эта мысль прозвучала на состоявшихся на днях в Госсовете Чувашии публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Бюджетная и налоговая политика республики на среднесрочную перспективу ориентирована на реализацию основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России. А согласно Указу Главы Чувашии «Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» она направлена на формирование условий для ускорения темпов экономического роста и роста доходного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости, повышение эффективности налоговых расходов.

Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве, вступающих в силу в 2020–2022 годах. В 2020 году доходная часть бюджета прогнозируется в размере 55,6 млрд руб, расходная — 55,4 млрд, профицит — 0,2 млрд руб. Выполняется задача по обеспечению финансирования приоритетных направлений расходов, таких как образование, здравоохранение, социальное обеспечение населения, культура, спорт. Верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2021 года предлагается утвердить в сумме 11,4 млрд руб.

Все поступившие в ходе публичных слушаний вопросы будут обобщены и переданы для рассмотрения в комитеты Госсовета Чувашской Республики и Кабинет министров Чувашии. С учетом высказанных замечаний концепция проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов участниками публичных слушаний поддержана. По итогам публичных слушаний приняты рекомендации по республиканскому бюджету Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Сергей Петров