Чувашия — в лидерах рейтинга по уровню открытости бюджетных данных

На сайте Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ) размещен рейтинг регионов по трем из девяти направлений мониторинга уровня открытости бюджетных данных в 2019 году:

— первоначально утвержденный бюджет;

— годовой отчет об исполнении бюджета;

— публичные сведения о деятельности государственных учреждений.

Согласно опубликованным данным Чувашская Республика, набрав 52 балла из 53 возможных, занимает среди субъектов Российской Федерации 1 место, возглавляя группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Аналогичную позицию в рейтинге занимает лишь Нижегородская область.

Отрадно, что отдельные примеры проводимой в Чувашии работы по обеспечению открытости бюджетных данных и вовлечению граждан в процессы бюджетного планирования и контроля в 2019 году отмечены специалистами НИФИ в Библиотеке лучшей практики.

Так, в качестве «образца для подражания» среди аналитических программ об итогах исполнения бюджета на ТВ экспертами института определена выпущенная Национальным телевидением Чувашии передача «Правительственная связь» с участием заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министра финансов С.А. Енилиной (выпуск от 13.06.2019).

Также положительным исключением из правил аналитики НИФИ посчитали размещение «Бюджета для граждан» не только на сайте финансового органа (Минфина Чувашии), но и на сайте законодательного органа республики (Госсовета Чувашии).

Кроме того, по мнению специалистов института, субъекты РФ могли бы позаимствовать практику нашего региона по включению в повестку публичных слушаний вопроса об исполнении решений, принятых на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за предыдущий год.

Напомним, что по итогам 2018 года Чувашская Республика занимала по уровню открытости бюджетных данных среди регионов ПФО 2 место и входила в группу лидеров, занимая 5 место среди 85 субъектов страны.