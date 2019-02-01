В Чувашии пройдет фестиваль ВГИК

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 11 по 14 ноября в Чувашии состоится Международный фестиваль ВГИК. Кинофорум пройдет в республике в четвертый раз.

Фестиваль проходит под эгидой 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК, первый этап которого, а это конкурс названного творческого вуза, состоялся в Москве. В Чувашии он проводится одновременно со вторым этапом этого конкурса. Показ конкурсных работ инициировали «Чувашкино» и архив кино- и фотоэлектронной документации.

Фестиваль будет работать на пяти площадках: «Чувашкино» и архив электронной документации, Центральная городская библиотека имени В. Маяковского, культурная площадка «Х.Б.К.», ДК «Акация» в Лапсарах и музей «Бичурин и современность» в Кугесях. Здесь покажут фильмы-победители и фильмы-участники 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК — игровые короткометражные и анимационные, учебные, курсовые, дипломные работы студентов ВГИК, учеников таких именитых кинодеятелей как Алексей Учитель, Михаил Агранович, Александр Котт, Андрей Эшпай, Вадим Абдрашитов, Джаник Файзиев и других.

Опубликовано: 7 ноября 2019 г.


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