Умные гаджеты на службе у «Победы»

Датчик для буренки

По последнему слову техники оборудован новый коровник ООО «Победа», торжественно открывшийся на днях в Яльчикском районе. Впрочем, буренки уже почти месяц обживают свой новый дом и, судя по отменному аппетиту и хорошему удою молока, чувствуют себя превосходно.

Возле нового комплекса корреспондентов «СЧ» встречает руководитель хозяйства Николай Головин и ведет показывать своих рогатых питомиц. Надо сказать, Николай Александрович с детства любит животных, будучи школьником, с 3-го класса работал в колхозе. «Если для скотины созданы хорошие условия, обеспечены питание и комфорт, молока будет много, притом качественного», — считает ныне заслуженный работник сельского хозяйства республики.

Вот и в новом коровнике «Победы», рассчитанном на 400 голов, буренкам комфортно. Здесь есть климатконтроль, и зимой, и летом поддерживается нужная температура, свежий воздух животным обеспечивает система вытяжных вентиляторов. В рационе питания — все самое полезное, к слову, меню составляет руководитель хозяйства лично. С основным помещением совмещен доильный зал с двумя холодильниками вместимостью 12 тонн. Практически вся работа тут механизирована. Умные гаджеты есть даже на коровках, которых здесь содержат без привязи.

— На шее у буренок вы видите специальный маячок, — рассказывает руководитель общества. — Он не только следит за перемещением коровы, но и считает, сколько литров молока она дала. Если назавтра удой снижается, датчик фиксирует это и выводит причину, есть ли физиологические изменения в состоянии животного, пришло ли время телочке «планировать» потомство…

Далеко не каждое животноводческое хозяйство республики сегодня снабжено таким высокотехнологичным оборудованием, поскольку оно достаточно дорогостоящее. Так, оснащение доильного зала обошлось «Победе» в 14 млн рублей. Однако в обществе уверены, что затраты оправдаются. Заботливое отношение к буренкам дает результат: среднесуточный удой с каждой коровы составляет 22,1 кило — а это самый высокий показатель в районе.

Модернизация производства — одно из самых важных условий рентабельности предприятия, без вложений в обновление достичь эффективных показателей сложно, говорит Николай Головин, добавляя, что многое зависит и от готовности самого коллектива брать на вооружение технологические новинки, перенимать передовой опыт, трудиться не покладая рук.

— В сезон мои сотрудники начинают работу в 5 утра, как руководитель я не могу не подать им пример и уже к половине пятого стараюсь быть на рабочем месте, — признается Николай Александрович. — Стараюсь совершенствоваться сам и направлять на учебу своих специалистов. Люди ценят это. Условия работы на предприятии хорошие, как и оплата труда, в летнее время труженики получают «московскую» зарплату, лучшие — поощряются.

Когда у предприятия с сотрудниками складываются доверительные отношения и труд достойно оплачивается, тогда есть желание работать и развиваться, а общее дело от этого только выигрывает. Не случайно хозяйство за 9 месяцев этого года признано победителем трудового соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, коллективов ферм и отдельных работников животноводства.

Фото: Заботливым животноводам «Победы» буренки-кормилицы отвечают взаимностью, радуют ростом, привесами и надоями.