Могут ли лишить звания «Ветеран труда» при получении инвалидности?

Мой отец пенсионер и ветеран труда, непрерывный трудовой стаж около 50 лет. Но случилась беда — он стал инвалидом 2 группы (онкология). При установлении группы инвалидности его лишили звания «Ветеран труда» и перестали платить ветеранскую надбавку. Разве это справедливо?

Светлана Артемьева,

Ядринский район.

К сожалению, согласно закону гражданин имеет право на получение льгот и льготных выплат только по одному основанию. То есть, если он является одновременно ветераном труда и инвалидом, то он вправе выбрать для оплаты только одно, наиболее выгодное для льгот основание.

Надо думать, что вашего отца звания «Ветеран труда» не лишили, а просто льготы стали выплачивать как инвалиду. Как утверждают в республиканском отделении Пенсионного фонда, льготы и льготные выплаты инвалидам выгоднее льгот, предоставляемых ветеранам труда.

Республиканское отделение напоминает, что инвалиды 2 группы имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Она назначается по заявлению гражданина. Если же федеральный льготник имеет право на получение нескольких выплат по различным основаниям, то назначается одна ежемесячная денежная выплата большего размера либо в соответствии с выбором самого льготника.

Вопросы установления ЕДВ по категории «Ветеран труда» регулируются Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 43 «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики». По нормам этого закона, гражданину, одновременно имеющему право на ЕДВ по федеральным законам (как инвалид) и по Закону ЧР (как ветеран труда), предоставляется одна выплата. При этом, какую получать, повторяем, выбирает сам льготник.

Осуществление выплат ЕДВ ветеранам труда входит в компетенцию Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии. За более подробной информацией по вопросу прекращения ветеранской выплаты можно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.