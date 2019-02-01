В Чебоксарах задержан житель Оренбурга, похитивший из магазинов 300 банок кофе и 100 флаконов шампуня

Задержать злоумышленника помог случай. «Гастролер», видимо, не слишком хорошо ориентировавшийся в Чебоксарах, повторно забрел в магазин, где часом раньше совершил кражу двух флаконов шампуня. К этому времени торговые работники уже выявили недостачу и вычислили воришку по записям с камер видеонаблюдения. Хотя администратор не ожидала увидеть его снова так скоро, она моментально заблокировала выходы из супермаркета и вызвала наряд полиции.

Но главное удивление ожидало стражей порядка впереди. При осмотре иномарки, на которой передвигался задержанный, было изъято около 300 банок кофе и 100 флаконов шампуня, а также бальзама для волос. Полицейские установили, что часть этой впечатляющего размера партии добыта в Чебоксарах.

По пути из Санкт-Петербурга в родной Оренбург «гастролер» побывал как минимум в 9 супермаркетах Московского района столицы Чувашии. «Судя по проанализированным нами видеозаписям, во всех торговых точках он искал полки с кофе и средствами ухода за волосами, — рассказывает старший дознаватель ОП№5 УМВД России по г. Чебоксары майор полиции Надежда Наумова. – Брал товар, прятал его во внутренних карманах распахнутой куртки и спокойным шагом шел к выходу».

В один заход злоумышленник мог пронести мимо кассы до пяти баночек кофе. Выходит, чтобы похитить 300 банок ароматного напитка ему требовалось обойти порядка 60 супермаркетов! Путь домой, по всей вероятности, был неблизким… Задержанный утверждал, что воровал кофе и шампуни для себя, но блокнот, испещренный контактами постоянных покупателей ароматного напитка и косметики, заставляет в этом усомниться.

Тем более, что за мелкие хищения 30-летний оренбуржец попадался и у себя на родине. 1 октября вступило в силу постановление о привлечении его за данное правонарушение к административной ответственности, поэтому за серию хищений в Чебоксарах в отношении него было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд…