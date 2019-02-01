В Чувашии из-за падения цен на овощи и сахар зафиксирована минимальная инфляция

Замедление текущей инфляции и улучшение ситуации с инфляционными ожиданиями отметил в начале октября Банк России. К тому же его Волго-Вятское главное управление на основе детального анализа назвало ПФО одним из лидеров среди федеральных округов по минимальной инфляции.

Если в августе по этому показателю Приволжье занимало второе место после Уральского федерального округа, то в сентябре разделило с ним первую позицию.

Говоря о годовой продовольственной инфляции в округе, банковские аналитики особое внимание уделили динамике цен на свинину. С августа прошлого года по февраль нынешнего стоимость мяса быстро повышалась из-за увеличившихся тогда издержек производителей (росли цены на топливо, импортные корма, вакцины), но понемногу рост замедлялся, и в сентябре нынешнего года она подешевела на 1,9% к сентябрю 2018 года. Этому в немалой степени способствовало введение новых производственных комплексов в Пензенской и Нижегородской областях, что повысило конкуренцию среди местных производителей свинины. Теперь ее стоимость в Приволжье оказалась даже ниже, чем в других федеральных округах.

Свой вклад в снижение продовольственной инфляции внесла и Чувашия. На волне повсеместного падения цен на сахар, связанного с его большими запасами, в ПФО выделяется наша республика, где в сентябре нынешнего года сладкий продукт подешевел почти на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. (По прогнозам, снижение цен на сахар может продолжиться, так как нынче урожай сахарной свеклы выше прошлогоднего). Кроме того, в Чувашии в первый осенний месяц заметно подешевели овощи и фрукты – на 4,4 %.

В передовиках по замедлению инфляции окружные аналитики называют Чувашию, Марий Эл и Мордовию.