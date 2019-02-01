Чебоксарец оштрафован на 210 тысяч рублей за повторную пьяную езду

На 210 тысяч рублей оштрафован 39-летний житель Чебоксар за повторное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием и судом установлено, что поздно вечером в июле этого года в Канаше мужчина, ранее понесший административное наказание за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, вновь управлял автомобилем Volkswagen Tiguan подшофе, что установили сотрудники ГИБДД. На этом основании было возбуждено уголовное дело. Помимо назначенного штрафа, незаконопослушный горожанин на два года лишен водительских прав.