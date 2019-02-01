Чебоксарец оштрафован на 210 тысяч рублей за повторную пьяную езду

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 210 тысяч рублей оштрафован 39-летний житель Чебоксар за повторное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием и судом установлено, что поздно вечером в июле этого года в Канаше мужчина, ранее понесший административное наказание за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, вновь управлял автомобилем Volkswagen Tiguan подшофе, что установили сотрудники ГИБДД. На этом основании было возбуждено уголовное дело. Помимо назначенного штрафа, незаконопослушный горожанин на два года лишен водительских прав.

Опубликовано: 29 октября 2019 г.


Читайте также:

В Цивильском районе задержали пьяную автоледи с двумя детьми
Тракторист не удержался от соблазна, получив за работу самогон
За праздничные выходные задержаны 33 нетрезвых водителя
В одном из торговых центров Чебоксар прошел флешмоб по безопасности дорожного движения
Новости районов короткой строкой
Инспекторы ДПС задержали уроженца Магадана, объявленного в розыск за тяжкое преступление
Водитель фуры оштрафован за создание помехи пешеходам при разгрузке товара
Недоучившийся курсант автошколы разбил авто, уходя от погони

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.