Агрофирма «Цивильская» открыла производство минеральных порошков и смесей на основе известняка

Благодаря нацпроекту, новое производство поддержит как сельское хозяйство, так и строительство

Недавно в поселке Урмары на базе ООО «Агрофирма «Цивильская» заработало уникальное для республики предприятие по производству минеральных порошков и органоминеральных смесей на основе известняка. Его открытие стало возможным благодаря Центру «Мой бизнес», созданному в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Изготовление минеральных порошков весьма востребовано. Взять, к примеру, производство асфальта. «Дедовский» способ добавления в асфальтобетонную смесь чистого известкового отсева давно доказал свою неэффективность. Дорожного покрытия при таком способе хватает совсем ненадолго. Добавка в виде минерального порошка (МП), который производится на новом предприятии, делает покрытие гораздо более качественным и долговечным, способным противостоять атмосферным явлениям.

Одна из самых перспективных сфер потребления минерального известкового порошка — его применение в качестве специальной добавки в бетон. В составе бетонной смеси МП улучшает качественные характеристики бетона: уменьшается водопоглощение, увеличивается прочность, морозоустойчивость, химическая стойкость и износостойкость. Применение порошка снизит себестоимость железобетонных изделий, поскольку известь, даже минерализированная, дешевле цемента.

Также новая продукция Агрофирмы «Цивильская» применяется при производстве кровельных материалов. Известняк добавляется как пылевидный наполнитель для горячих мастик, а в производстве сухих строительных смесей используется в качестве заполнителя или же тонкодисперсного наполнителя.

Продукция предприятия применяется не только в сфере строительства. Здесь производят муку известняковую для производства комбикормов и подкормки животных и птиц (фракция: 0-0,3 мм). На это направление приходится более 6% от общего объема поставок молотого известняка.

Востребована эта продукция и в растениеводстве. Учеными доказано, что на урожай большое влияние оказывает кислотность почвы — большинство культур требуют степени кислотности ближе к нейтральной.

Известняковая (доломитовая) мука для раскисления почв (фракция 0-2,5 мм), производимая на предприятии, позволит решить проблему кислотности почвы и повысить урожай.

Контакты:

429400, Чувашская Республика, пгт. Урмары, ул. Свердлова, д. 22.

Телефоны: +7 (905) 346-06-39, 8 (835) 442-11-28.

Адрес электронной почты: agciv21/08@mail.ru.

Сайт: www.агрофирма-цивильская.рф

Материал подготовлен при поддержке федерального проекта «Центр «Мой бизнес».